Jüri Reinvere: Saksamaal on moes Beethovenit lintšida ja mõnitada

Vanemuise kontserdimajas tuleb teisipäeval esmaettekandele helilooja Jüri Reinvere uudisteos, mida kirjutades on Reinvere saanud inspiratsiooni Beethovenist, luues silla vanema ja tänapäevase heliloomingu vahele.

Teos on loodud traditsioonilisele keelpillitriole, kuhu kuuluvad klaver, viiul ja tšello ning see kantakse ette koos koosseisuga Trio´95.

"See teos on tegelikult üsna lühikene. Lühikesel teosel on alati omad väljakutsed ja mina mõtlesin selle teose kirjutamise ajal väga palju Beethoveni peale millegipärast," rääkis Reinvere "Aktuaalsele kaamerale".

"Tema oli ka selline vormide ja lühivormide suur virtuoos, ma katsusin tema jälgedes kõndida," lisas ta.

"Saksamaal on väga moes Beethovenit lintšida ja korraldatakse terveid festivale, kus teda mõnitatakse. Mängitakse muusikat ja öeldakse, et see on ajast ja arust. Me oleme nüüd midagi paremat ja mina nii ei arva," tõdes Reinvere.

"Tegelikult ta räägib midagi rohkem vanemast ajast, aga ta võtab kindlasti seisukohta praeguse ajaga. Milline see seisukoht on? Seee, et me hävitame traditsioonilist vana kultuuri, see ei ole kuidagi õigustatav või õige samm," lisas helilooja.

Vanemuises toimuval kontserdil kõlab ka Brahmsi, Takemitsu ja Schumanni looming. Uudisteost tutvustatakse ka Tallinnas ja Jõhvis.