Peeter Volkonski pani kokku oma esimese lapsehoidja luulekogu

Peeter Volkonski pani kokku samahästi kui tundmatu Eesti luuletaja Jellen Peldi esimese luulekogu, mis kannab pealkirja "Mis te tahte must?". Viljakas kirjaneitsi on tänaseks 123-aastane, aga pole sulge siiani nurka heitnud.

Kirju saatusega Jellen Peldi luulet pole miskipärast siiani välja antud. Peeter Volkonski kätte sattus esimene tekst 50 aastat tagasi.

"Jellen Pelt oli minu esimene lapsehoidja. Kui ta oli hoidja, olin ma alles poole aastane, aga ma mäletan teda küll. Tal oli sall ümber ja tal oli mingi käsn, aga võib-olla ta mind suigutades oma värsse luges, ma seda täpselt ei tea," ütles Peeter Volkonski.

Jellen Peldi valikkogusse on koondatud värsse aastaist 1924 kuni 2027.

"Nagu viimasest aastaarvust näha, on siin kogus ka need luuletused, mis on veel kirjutamata," sõnas Volkonski.

Ehkki Jelleni haridustee lõppes Nuusi pooleklassilises koolis, valdab ta meisterlikult nii sõna, mõtet kui värssi. Otsekohestes luulepihtimustes pajatab naine värvikalt oma tunnetest ja ihadest, spordi- ja loodusearmastusest.

"Mis te tahte must, ma pole teinud teile miskit paha, ma pole rääkind valgeks, mis on must. Ma pole võtnud ära teie raha - siis mis te tahte must," luges Peldi luulet näitleja Ülle Kaljuste.

"Väga palju südamlikkust oli seal sees ja igapäeva pilku igavestele teemadele," ütles Kaljuste.

"Romantikat on palju ja südamevalu ja saab ka pisara poetada," kommenteeris näitleja Harriet Toompere.