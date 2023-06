Galerii: algasid rahvamuusikapeo proovid

Merike Paberitsi sõnul on rahvamuusikapidu väärt enam tähelepanu, et mitte jääda kahe suure peo kõrval väikevenna rolli.

Reedel algasid Vabaduse väljakul rahvamuusikapeo "Päriselt" proovid. Torupillide liigi assistendi Merike Paberitsi sõnul ollakse peoks hästi valmis. "Kuigi alati on selline tunne, justkui tahaks nädal aega veel harjutada, siis siiani on proovid edukalt kulgenud," sõnas Paberits.

Selleaastase peo moto "Püha on maa" väljendub Paberitsi sõnul rahvamuusikapeo "Päriselt" repertuaaris väga otseselt. "Meie kõik lood on püha maa seest nopitud," sõnas Paberits.

Lisaks arhiivimaterjalilt pärinevatele lugudele kuuleb peol ka uudisloomingut. Paberits toob välja Margo Kõlari pala "Torupillikuninganna kroonimine". "Ma loodan, et see jääb elama ka pärast pidu," sõnas Paberits. Torupilli- ja viiulimängija Mirabell Veli mängib peol nii torupilliliigis kui koondorkestris. Tema lemmiklugu on "Hopastilla ja Trallilugu", mis on pärit Kuusalu kihelkonnast.

Nii Paberits kui Veli lähevad mõlemad ka laulupeole, Mirabell naiskoor KUMA ridades. Lauljatel on Veli sõnul väga tihe graafik, kuna liikuma peab kiiresti ühest kohast teise. "Pea on laiali ja süüa ei jõua, aga väga tore on ka," sõnas Veli. Kui laulupeolisi on rahvamuusikute hulgas palju, siis tantsu- ja rahvamuusikapeole korraga Paberitsi sõnul minna ei saa. "Kohe alguses öeldi, et kui tantsupeole lähed, siis rahvamuusikapeole ei saa," nentis Paberits.

Rahvamuusikapeole sai Paberitsi sõnul esmakordselt tulla peole ka üksikesinejana. "Torupilliliigis on vist kõik üksikesinejad, aga mujal on tõesti koosseisudega tuldud," sõnas Paberits. Mirabell kuulis rahvamuusikapeost Heino Elleri Muusikakooli tunnis. "Koondorkestrisse sattusin läbi Heino Elleri Muusikakooli, sest sealse koosmängu tunnis oli rahvamuusikapeol osalemine pooleldi kohustuslik," rääkis Veli.

Paberitsi sõnul tuleb inimesi natuke suunata, et pidu maha ei magataks. "Need, kes rahvamuusikapeole sattunud veel ei ole, ei tea, kui äge see on," nentis Paberits. Tema hinnangul on rahvamuusikapidu seni kahe suure peo kõrval olnud väikese venna rollis. "Rahvamuusikapidu võiks saada rohkem kajastust, et olla auväärselt üks kolmikutest," nentis Paberits.

Rahvamuusikapidu toimub Vabaduse väljakul laupäeval, 1. juulil kell 12 ning on kõigile pealtvaatajatele tasuta. Pidu kannab üle ETV, Klassikaraadio, ERR.ee. Klassikaraadios vahendab pidu Lisete Velt, ETVs Heleri All ja Oliver Reimann.