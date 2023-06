Reportaaž. Tantsupeoliste kogu taskuraha läheb veele

Tartu Forseliuse tantsuklubi 2.–3. klassi segarühmad on peo eel väga elevil. Enamus neist on käinud küll Tartumaa tantsupeol, kuid suurel peol tantsivad esimest korda. Kuigi osadel lastel on juba koduigatsus, soovib valdav enamus siiski veel kauemaks pealinna laagerdama jääda. "Meile väga meeldib siin, tahaks väga nädal aega veel olla," sõnasid 9–10 aastased lapsed.

Päevad algavad lastel vara: seitsmest hommikul on äratus ning hiljemalt üheteistkümneks on nad juba prooviplatsil. Trennid küll väsitavad, aga juhendajad on laste sõnul toredad. "Täna saime kaks tundi varem ära ning platsil lasti meile preemiaks ka muusikat," sõnasid noored tantsijad. Toitu nii peoplatsil kui ka koolimajas kiidetakse, eriti populaarsed on jäätised ja kohukesed.

Lastel on koolimajades kohal juhendajad ja abilised. Tartu Forseliuse rühma saatja Airi Vadi sõnul on proovid sujunud, pigem on probleeme esinenud logistilises pooles. "Bussid on pidevalt üle rahvastatud. Kui 1000 last tahab korraga Kalevi staadionilt Pae tänava harjutusväljakule saada, on loomulik, et bussid saavad täis," nentis Vadi. Kuigi 2.–3. klassi segarühmad said proovidest varem tulema, olid suuremad platsil ligi 12 tundi. "Suurte rühm läks koolimajast välja varahommikul ja saabus alles kaheksa paiku õhtul. Joonised on vaja paika panna, see võtab aega," nentis Vadi.

Kuigi magada saab peonädalal vähe, on ootusärevus suur. "Mina ise magasin eile neli tundi," naeris Vadi ning lisas, et närvi sees enam ei ole, pigem nauditakse protsessi. "Finaali proov võttis juba praegu silma märjaks," sõnas Vadi.

Miina Härma rühmas "Härmatis" tantsivad 3.–4. klassi rühmas 11-12-aastased lapsed. Proove tegid nad kolmapäeval ligi üheksa tundi. Kogu taskuraha läheb laste sõnul veele. "Me ostame poest viieliitrise kanistri, oma pudelid on meil kõigil olemas," rääkisid lapsed. Nende lemmiktantsud on "Rõõmutsõõr" ja "Finaal".

Olga Parfjonova vastutab Tallinna Kesklinna Vene gümnaasiumis toitlustuse eest. Tema sõnul on Tuleleek selles koolis lapsi toitlustanud juba 1990ndatest aastatest, laulu-ja tantsupeolisi samuti üle mitmekümne aasta. Lapsed on viisakad ning toiduga ollakse rahul. "Toit on meil küllaltki konservatiivne, makaronid ja guljašš, aga samas lapsed armastavad seda. Tuleb teha seda, mida päriselt süüakse," sõnas ta. Toidust puudust Parfjonova sõnul ei tule, pigem jääb seda üle. Palju on tema sõnul üle kuumenenud lapsi, keda õhtuti koolimajades turgutatakse. "Üritame neile vett sisse joota," sõnas Parfjonova.

Koroona ajal oli palju selliseid rühmi, kes tantsupeole ei saanud. Kuna pidu lükati edasi ning noored lõpetasid vahepeal gümnaasiumi, ei saanud nad enam vana rühmaga 2023. aasta tantsupeole. Seetõttu on selleaastaseks peoks moodustatud palju projektirühmi. Üks nendest on "Härmatise vilistlased", kus tantsivad 19-23-aastased noored. Nende lemmiktantsud on "Pulgatants", "Elotähti" ja "Vat nii".

Miina Härma gümnaasiumi vilistlasrühma "Härmatis" C3 rühma juht asutaja ja tantsija Uku Andres Reigo sõnul pandi rühm kokku spetsiaalselt selle peo jaoks. "Me kõik lõpetasime gümnaasiumi kas eelmisel või üle-eelmisel aastal, mistõttu oli kurb tunda, et jääme peost ilma," sõnas Reigo. Proovidega alustati septembris. "Juba keskkooli lõpetanud inimestega on väga mõnus trenni teha. Kõik on siia tulnud sellepärast, et nad tahavad siin olla," sõnas Reigo.