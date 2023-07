Dirigent Raul Talmar: iial ei tea, milline lugu kordusele läheb

XIII noorte laulupeo noormeestekooride liigijuhi Kuno Kerge sõnul on laulupeo tunne juba olemas. "Päris peo tunne tekkis juba eile, kui saime saateorkestrite proovi läbi viia õige helitehnika ja distantsiga," sõnas Kerge.

Tema sõnul ei kõiguta laulupeolisi ka pühapäevane vihmaprognoos. "Millal enne vihm morjendanud on! Meenub 2004. aasta pidu, kui oli suur vihmasadu, aga rõõmsamaid nägusid oli isegi rohkem näha kui muidu," nentis Kerge.

Sellelt laulupeolt toob Kerge välja ühendkoori laulu "Legendaarne", mille Heiti Talviku sõnadele kirjutas Peeter Konovalov. "Selle laulu suure ja väikese venna olek peaks sümboliseerima meie rahvuskultuuri ja laulupidu laiemalt. Õlg-õla kõrval olek võtab hästi kokku eestlaste koosolemise," sõnas Kerge.

Segakoori dirigendi Raul Talmari sõnul on hea meel tõdeda, et kõigil on kodutöö tehtud ja sõnad peas. "Julgen öelda, et töö on kandnud vilja," rääkis Talmar. Seda ta ette prognoosida ei oska, milline laul kordamisele võiks minna. "Aeg-ajalt ei tea dirigendid isegi, miks mõni laul kordamisele läheb, just see ongi äge," nentis Talmar.

Kuigi paljud tantsijad ei saa lauluproovides osaleda, ei näe koorijuht selles probleemi. "Inimesed tulevad kohale ja tahavad laulda, lisaks on nad kõik käinud eelproovides," sõnas Talmar ning lisas, et see, mis väljakul toimub, on väga väike osa kogu tööprotsessist.

Killi Poistekoori lauljad ootavad kõige rohkem enda liigi lugusid. Nende lemmiklaul on Rasmus Puuri "Loome elu ilusa". Segakoorilaulja ning puhkpilli- ja sümfooniaorkestrimängija Karl Abro sõnul võivad aga kordamisele minna Pärt Uusbergi teosed. Orkestrite repertuaarist ootab Abro kõige enam Heino Elleri "Koitu".

Segakoorilauljad Juhan ja Mathias tulid peole Eesti Noorte Segakoori ridades, Mathias laulab lisaks ka Tallinna Poistekooris. Nende lemmiklugu segakooride repertuaarist on Veljo Tormise "Küla kuuleb". "See on väga energiline lugu, mida suure rahvahulgaga on võimas laulda," sõnas Juhan.

Üks väljakutsuvamaid lugusid on nende sõnul Ester Mägi "Vaikne lauluke". "Mägi lugu on nõudlik teos, mida tervikuna kokku saada on keeruline," rääkisid lauljad.

Ka Juhani ja Mathiase arvates võiksid kordamisele minna Pärt Uusbergi teosed. "Mina isiklikult tahaks, et "Kõige all" läheks kordamisele, sest see on tuntavalt uusbergilik ning sarnane 2019. aasta üldlaulupeo teosega "Igaviku tuules"," rääkis Mathias. Juhani arvates võtab peo ning kunstilise juhi visiooni kokku Uusbergi kirjutatud lugu "Valgust!".