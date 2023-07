Veljo Tormise fondi stipendiaat on Mariliis Valkonen

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures asuva Veljo Tormise Fondi haldusnõukogu esimees Aarne Saluveer ütles, et stipendiumi algatasid 2000. aastal Veljo Tormis ja Eesti Kooriühing eesmärgiga väärtustada rahvusliku suunitlusega kooriloomingut.

"Tänavune laureaat Mariliis Valkonen on silmapaistev looja, kelle eriliseks armastuseks on koorimuusika ja kes kirjutas ühendkooridele mõeldud "Elu on voolamine" spetsiaalselt tänavuse noortepeo jaoks," rääkis Saluveer.

Veljo Tormise Fondist eraldatakse stipendium tavakohaselt noorte laulu- ja tantsupeo aastal. Stipendiumide üleandmine juubelisünnipäeva aastatel toimub Veljo Tormise sünnipäeval 7. augustil ning noorte laulu- ja tantsupeo aastatel.

"See, et laureaat kuulutatakse välja läbimängu ajal mitte laulupeo kontserdil, oli Veljo Tormise enda soov, kes tagasihoidliku inimesena seda kunagi ei taotlenud. Kuna just harjutades saavutab koorilaul lõpuks oma täiuse, siis on peaproovis stipendiumi üleandmisel ka ilus tähendus," lisas Saluveer. Koos temaga andis tunnustuse laureaadile üle Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimees Olav Ehala.

Varem on Veljo Tormise stipendiumid pälvinud isikupärase stiili ja kaasaegse rahvusliku helikeele kasutamise eest heliloojad Ester Mägi (2004), Urmas Sisask (2006), Piret Rips-Laul (2009), XIII noorte laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg (2011) ja Tauno Aints (2017) ja Rasmus Puur (2020).

Stipendiumikonkursi korraldab ja stipendiaadi valib Veljo Tormise Fondi halduskogu koosseisus: Taavi Esko, Tõnu Kõrvits, Aarne Saluveer, Ants Soots, Lea Tormis, Leelo Tungal