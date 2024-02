Selgusid Eesti Kooriühingu aastapreemiate saajad

Aasta koore 2023 on kaks. Kontsertkooride kategoorias sai selle tiitli Rahvusooper Estonia noormeestekoor (dirigent Hirvo Surva), kes 2023. aastal võitis esikohad nii XVII rahvusvahelisel koorifestivalil "Tallinn 2023" nais- ja meeskooride kategoorias kui ka Eesti meeskooride võistulaulmisel A-kategoorias.

Panuse eest kultuuriruumi pälvis aasta koori tiitli Saaremaa Meeskoor SÜM (dirigendid Ester Soe ja Mari Ausmees). Koor saavutas 2023. aastal rahvusvahelisel koorifestivalil "Canta al mar" Calellas B2 kategoorias kulddiplomi ja kategooriavõidu.

Aasta dirigendiks valiti Kuldar Schüts – Inseneride Meeskoori, Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestilise poistekoori Kalev, Kalamaja segakoori, Swedbanki segakoori ja meeskoori Homme dirigent, XIII noorte laulu- ja tantsupeo "Püha on maa" poistekooride liigijuht, Eesti Rahvusmeeskoori laulja, koormeister ja külalisdirigent.

Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2023 on Mari Ausmees – Saaremaa Meeskoori SÜM abidirigent ning Kuressaare Hariduse Kooli muusikaõpetaja ja koorijuht, kes XIII noorte laulupeol "Püha on maa" osales kolme kooriga.

Aasta noore dirigendi 2023 tiitli sai Leiu Tõnissaar – kammerkoori Avis Animi dirigent. 2023. aastal pälvis ta koorijuhtide konkursil Tamperes peapreemia ja eripreemia ning kooridirigentide konkursil Parmas II koha ja eripreemia.

Aasta puhkpilliorkestriks valiti Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Bert Langeler), kes 2023. aastal pälvis grand prixʼ ja kulddiplomi Helmut Orusaare nimelisel noorteorkestrite konkursil Türil.

Aasta orkestridirigendiks tunnistati Kait Tiitso – Kunda Linnaorkestri dirigent.

Aasta tegu 2023 on ühtekuuluvuskontsert – Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori, kammerkoori Encore ja Eesti Puuetega Inimeste Koja koostööprojekt, mille eesmärk oli tuua muusika ja luule kõikide inimesteni, sh vaegnägijad, vaegkuuljad ja liikumisraskustega inimesed.

Aasta suurtegu 2023 on XIII noorte laulupidu "Püha on maa".

Aasta toetaja 2023 on Teatri- ja Muusikamuuseum, kes on olnud tihedas koostöös muusikaasutustega, sealhulgas korraldanud mitmeid sündmusi ka koorimuusika valdkonnas. Muuseum on algatanud koostöös kooriühinguga programmi "Kullaprooviga koorimuusika", mille eesmärk on pakkuda eesti muusika esitusvõimalusi Süda saalis.

Aasta korraldajad 2023 on Kersti Seitam ja Neeme Ots. Kersti Seitam on XIII noorte laulupeo "Püha on maa" muusikatoimetaja. Neeme Ots on 2023. aastal jätkanud oma isa tööd erinevate puhkpillimuusika festivalide, projektide ja orkestritega.

Koostööpreemia 2023 pälvis Eesti Filharmoonia Kammerkoor – Kooriühingu pikaajaline hea koostööpartner. XIII noorte laulupeoks "Püha on maa" salvestas Eesti Filharmoonia Kammerkoor kõigi laulupeolaulude partiid. 2023. aastal esineti Eesti esinduskoorina Maailma Koorimuusika Sümpoosionil Istambulis.

Aasta kooriplaat 2023 on "Taevalaulud". Tütarlastekoor Ellerhein ja Vox Clamantis (dirigent Ingrid Kõrvits). Plaadil kõlavad Tõnu Kõrvitsa kolmeosaline tsükkel "Sky Songs" ("Taevalaulud") ning Robert Jürjendali "Missa brevis" ja "Veel".

Üheteistkümnele tiitlile kandideeris 71 nominenti, kelle hulgast tegi valiku kooriühingu muusikanõukogu. Hinnati kooride, orkestrite ja dirigentide muusikalisi saavutusi, kontserttegevust, salvestusi, osalust konkurssidel ning panust ümbritsevasse kultuuriruumi.

Koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiate laureaadid 2023 on:

Aasta koor 2023 – Rahvusooper Estonia noormeestekoor (dirigent Hirvo Surva) ja Saaremaa Meeskoor SÜM (dirigendid Ester Soe ja Mari Ausmees)

Aasta puhkpilliorkester 2023 – Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Bert Langeler)

Aasta dirigent 2023 – Kuldar Schüts

Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2023 – Mari Ausmees

Aasta noor dirigent 2023 – Leiu Tõnissaar

Aasta orkestridirigent 2023 – Kait Tiitso

Aasta toetaja 2023 – Teatri- ja Muusikamuuseum

Aasta korraldaja 2023 – Kersti Seitam ja Neeme Ots

Aasta tegu 2023 – Ühtekuuluvuskontsert

Aasta suurtegu 2023 - XIII noorte laulupidu "Püha on maa"

Koostööpreemia 2023 – Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Aasta kooriplaat 2023 – "Taevalaulud". Ellerhein ja Vox Clamantis

Kultuuriminister Heidy Purga andis üle kultuuriministeeriumi tänukirjad dirigentidele, kes on aasta jooksul võitnud Eesti või rahvusvahelisi konkursse. Möödunud aastal oli võidukaid koori- ja orkestrijuhte 42.