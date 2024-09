Saksamaal kõlas maailma esiettekandes Riho Esko Maimetsa teos "Da Pacem"

Reisi kulminatsiooniks oli Kölni Filharmoonia saalis toimunud rahukontsert (Friedenskontzert), kus kanti ette Frank Martini oratoorium "In Terra Pax", mis loodi Teise maailmasõja lõpu eel ning on aktuaalne ka praegusel rahutul ajal. Lisaks Martini oratooriumile kõlas Felix Mendelssohn Bartholdy teos "Verleih uns Frieden" ning Riho Esko Maimetsa uudisteos "Da Pacem", mis telliti spetsiaalselt selleks kontserdiks.

Maimetsa teos peegeldab helilooja nägemust rahust ja kaastundest, pakkudes kuulajatele tugevat emotsionaalset elamust. ""Da Pacem'i" sünnilugu on paradoksaalne. Peas keerles pidevalt mõte, et miljonid süütud inimesed kannatavad kirjeldamatu apokalüpsise all. Tundub, et midagi pole võimalik teha, et nende kannatus lõpeks. See pidev teadmine tekitab minus sügavat ebamugavust ja segadust: miks nii paljud vaikivad? Ometi jääb lootus, et muusika võib öelda seda, mida sõnad ei suuda," sõnas Maimets.

Rahukontserdil osalesid veel Kölni Euroopa Kammerkoor, Kölni Kurrende, Osnabrücki tütarlastekoor ning Osnabrücki sümfooniaorkester. Dirigeeris tunnustatud saksa dirigent Michael Reif.

Eesti Noorte segakoor on üle-eestiline koor, kus laulavad 15-30-aastased noored erinevatest Eesti paikadest. Koori dirigent on Silja Uhs.