Ida-Virumaal tulevad esmaettekandele uued Olav Ehala ja Leelo Tungla koostöös valminud lood

Kontsertide kunstiline juht on dirigent Hirvo Surva, kelle sõnul on tegemist olulise lõimumisalgatusega, mis ühendab muusika, eestikeelsed laulutekstid ning taasiseseisvumispäeva tähistamise piduliku meeleolu. "Aastal 2024, mil tähistame kultuuririkkuse aastat, on ViruLaul24 eesmärk läbi muusika tuua Ida-Virumaa noori lähemale eesti kultuurile, heliloomingule ja keelele."

Surva tõi välja, et spetsiaalselt selleks sündmuseks loodud Ida-Virumaa noorte ühendkoor esitab eesti keeles Olav Ehala laule Leelo Tungla tekstidele. "Pean väga tähenduslikuks, et see toimub just Ida-Virumaal ning osalt ka eesti keelt mitte emakeelena rääkivate lauljate esituses kõlavad kolm uut Ehala-Tungla laulu. See annab ühtlasi väärtusliku panuse meie koorilaulu traditsiooni."

ViruLaul24 jaoks moodustatud Ida-Virumaa noorte ühendkoor koosneb Kohtla-Järve gümnaasiumi, Narva Eesti gümnaasiumi, Narva Eesti põhikooli, Narva Kesklinna kooli, Narva muusikakooli instrumentaalosakonna, Narva muusikakooli tütarlastekoori, Narva poistekoori, Narva Vanalinna põhikooli, Sinimäe põhikooli, segakoori Vaimustus ja Toila Gümnaasiumi koori liikmetest.

Koos nendega astuvad ViruLaul24 kontsertidel lavale Narva Eesti keele maja Tandemkoor, ETV tütarlastekoor, Rahvusooper Estonia noormeestekoor, Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett, kooristuudio So-La-Re, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengid, Eesti Interpreetide Liidu muusikud, Narva Linna Sümfooniaorkester dirigent Anatoli Štšura juhtimisel. Kontserte dirigeerib Hirvo Surva.

Kontserdid toimuva 18. augustil Kohtla-Järve kultuurikeskuses, 19. augustil Narva Geneva kontserdimajas ja 20. augustil Toila laululaval. Kohtla-Järve kontserdist teeb rahvusringhääling ka salvestuse ja erisaate.