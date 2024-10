Pärt Uusberg esiettekande eel: see on minu jaoks märgiline kontsert

Uue teose "Hõbemeelne luul" tellis Hirvo Surva Uusbergi aastaid tagasi ja esiettekanne oligi ajastatud tänavuseks hingedepäevaks. "Tellimustöödele lisaks on heliloojal alati ka mingi unistuste list ja sattus nii hästi, kuna idee kirjutada just meestekoorile ja keelpillidele oli mind saatnud juba pikemat aega," rõõmustas Uusberg.

Varasemast ajast kirjutatud teosed koorile ja keelpillidele on olnud segakoori kooriliigile. Lisaboonusena tõi helilooja välja, et koostöö rahvusooperiga tähendab esiettekande esituskoosseisus ooperimaja orkestri keelpillimängijad. "Kutseliste muusikute helipilt on helilooja jaoks alati suur rõõm," ütles ta.

Uudisteosest rääkides kinnitas Uusberg, et tema loomingus on väga suur osakaal poeesia väljatoomisel ja teksti otsimiseks läheb kaua aega. "Seekord pöördusin oma "vana sõbra" Ernst Enno poole," jutustas Uusberg ja lisas, et ta luges kaanest kaaneni uuesti läbi Enno kogumiku "Rändaja õhtulaul" ja nentis morjendustundega, et kõige hingelähedasemad tekstid on ta kõik juba viisistatud.

Samal ajal oli tekstiotsimine Uusbergi sõnul omamoodi huvitav, sest sõnad hakkasid heliloojaga kõnelema teisel viisil. Enno tekstid lummavad Pärt Uusbergi üsna tema helilooja loometee algusest saati. "Enno luule on müstiline, öine, salapärane," iseloomustas ta ja selgitas, et Enno poole pöördus ta seekord sooviga, et uue teose tekst sobiks küll võimalikult hästi hingedeaega, aga teisalt oli tähtis, et just tekst ei oleks piirajaks teose esitamisel mõnel teisel puhul. "Enno tekst, mille valisin, sobib hästi hingedeajale oma eksistentsiaalsete teemade tõttu ning samal ajal on tegu väga kauni Eesti luulega," ütles Uusberg.

Enno luule on helilooja sõnul erakordselt ilus, ajatu ja atmosfääriline tekst. Kuueosalise uue teose on Uusberg kirjutanud viisil, et igat teose osa saaks ka eraldi ette kanda ja ta moodustaks kandva ja kütkestava sõnumi. "Mulle tundub, et meie ühiskond on liikunud padupraktilisse maailma ja midagi ebapraktilisemat kui hõbemeelne luul, ei olegi vist olemas," mainis Uusberg omaette. "Samal ajal on hädavajalik, et me hingele oleks hõbemeelset luulu, et ei oleks ainult Exceli tabelid," mainis ta.

Pärt Uusbergi uudisteos "Hõbemeelne luul" tuleb ettekandele hingedepäeval. Samal õhtul kõlab ka kümmekond aastat tagasi kirjutatud Juhan Liivi tekstidel põhinev kooriteos "Sügise laulud". Esinevad Rahvusooper Estonia poistekoor ja noormeestekoor (koormeistrid: Maret Poll, Mariliis Kreintaal, Sara Corriga) ja Rahvusooper Estonia keelpilliorkester. Solistid on Peeter Sarapuu (fagott), Heigo Rosin ja Andres Lemba (löökpillid), dirigent Hirvo Surva.

Otseülekanne Klassikaraadios algab laupäeval, 2. novembril kell 18. Helirežissöör Ats Treimaa, saate toimetaja Marge-Ly Rookäär. Pärt Uusbergi intervjuu Klassikaraadio saatele "Delta" on eetris 1. novembril kell 13.