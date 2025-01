Orkester Põhjakõla esituses tuleb esiettekandele Tauno Aintsi uudisteos

Tauno Aintsi uudisteos ,,Tundmatu teekond" ühendab rahvapilli ja klassikalise orkestrikoosseisu uudsel viisil.

"See teos on minu tudengiaja unistuse täitumine, ühendada näiliselt vastandlikud maailmad, rahvapill ja sümfooniline helikeel," ütles helilooja Tauno Aints.

"Koostöös Taunoga oleme uurinud hiiu kandle võimalusi, et tuua esile pilli unikaalne kõla ja väljendusvõime uues kontekstis. Eesti muusikas on hiiu kannel seni peamiselt seotud pärimusmuusikaga, mistõttu on erakordselt huvitav näha, kuidas see instrument orkestriga koos kõlama hakkab," ütles hiiu kandlel solereeriv Liisa Koemets.

Lisaks Aintsi uudisteosele kõlab kontserdil "Meri, meie ema" valik Eesti ja Soome keelpillimuusikat. Esitusele tulevad Jean Sibeliuse, Tõnu Kõrvitsa ja Leevi Madetoja teosed, mille keskmes on meri, kahe naaberrahva kultuuriline ja looduslik sümbol.

Orkester Põhjakõla koosneb Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengitest ja vilistlastest. Orkestri kunstilised juhid ja dirigendid on Lisanna Laansalu ja Sara Corriga.

Kontsert "Meri, meie ema" toimub 7. veebruaril Tartu Jaani kirikus ja 9. veebruaril Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja Olavi saalis.