+Koor toob publiku ette Iiris Vesiku, Karl Kivastiku, Marten Kuninga jt koorilaulud

Segakoor +Koor korraldab maikuus kontserdisarja "Koorime lahti!", kus tulevad esitusele 12 uut ja erilist koorilaulu, mille on koorile spetsiaalselt kirjutanud 12 tuntud Eesti muusikut.

Koorilaule kirjutasid Marten Kuningas, Mihkel Raud, Jaan Pehk, Madis Aesma, Sten Šeripov, Tanel Ruben, Iiris Vesik, Karl Kivastik, Kaisa Kuslapuu, Bianca Rantala, Leslie Laasner ja Maria Faust.

Kõik nad tegelevad žanrites popist rokini, jazz'ist räpini – enamikule oli koorilaulu kirjutamine uus tegevus. Kontsert "Koorime lahti!" näitab tänapäeva Eesti popmuusikut kogu tema loomingulises alastiolekus ehk olukorras, kus tal on kasutada ainult inimhääled ega ühtegi muud instrumenti.

Projekt tekitas osalejates kohest huvi ja elevust ning kõik lood on selgelt oma autori nägu. Paljud autorid osalevad ka ise kooriproovides.

Põhja-Korea ehk Karl Kivastik +Kooriga proovis Autor/allikas: Erakogu

+Koor on muusikaline kooslus, kes on viimastel aastatel eksperimenteerinud kaasaegse pop- ja koorimuusika ühendamisega. 2022. aastal said nende esituses kokku Veljo Tormise ja Massive Attacki muusika. 2023. aastal seoti koorimuusikaga digitaalne maailm, kui luuperi abil pöörati Eesti koorilaul pea peale ning üksteisele ulatasid käe Gustav Ernesaks ja Islandi muusikaikoon Björk.

Selle aasta kontserdil "Koorime lahti!" keskenduvad +Koor ja dirigent Liisa Rahusoo ainult ühele instrumendile, milleks on inimkoor ise oma loomulikus akustilises heliruumis.

Kontserdid toimuvad 21. mail Paide muusika- ja teatrimajas, 24. mail Viimsi Artiumis ja 29. mail Tartu Ülikooli aulas.

Kontsert Tartus on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 lisaprogrammist.