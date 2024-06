Pariisi koor esitab Tartus unustatud rahvaste auks Veljo Tormise kooritsükli

14. ja 15. juunil toimuvad Soome-ugri päevad on pühendatud hõimurahvastele, kes on poliitiliste vastasseisude ajal vajunud unustusse. Teemapäevad tipnevad Ingrid Männi juhatusel Pariisi orkestri koori Veljo Tormise tsükli "Unustatud rahvad" ettekandega Eesti Rahva Muuseumis.

Kontserdil laulab üle 80 Pariisi orkestri koori (Chœur de l'Orchestre de Paris) laulja vadja ja isuri keeles ning ingerisoome murdes märgilisest koorimuusika tsüklist kolm osa: "Isuri eepos", "Vadja pulmalaulud" ja "Ingerimaa õhtud".

Dirigent Ingrid Männi sõnul on Pariisi koor Tormise teost õppinud pea kaks aastat ning jõudnud publikuni Pariisi Filharmoonia kontserdisaalis. "Seda erilisem on nende jõudmine lõpuks Eestisse, Veljo Tormise kodupaika, laulda hääbuvatest rahvastest, olles ise pea 68 miljonilise elanikuga riigist. Nad annavad neile teostele juurde kindlasti palju omapärast, nii tundmuselt kui vokaalilt, aga see ongi teiste rahvaste muusika esitamise võlu," rääkis Mänd.

Kontserdile on loonud video- ja valguskujunduse Alyona Movko-Mägi. Kooriteoste saateks on Eesti filmiarhiivi ja Lennart Meri filmide valitud kaadrite põhjal loodud soome-ugri põlisrahvaste eluolu võimestavad visuaalid.

Soome-ugri päevade kavas on Fenno-Ugria Asutuse seltsi korraldatud akadeemiline seminar Eesti Rahva Muuseumi raamatukogus, kus arutatakse hõimurahvaste aktuaalseid probleeme ja tulevikuväljavaateid. Soome-ugri filmifestivalil (FUFF) linastuvad väikerahvaste lühi- ja mängufilmid ning toimuvad pärimust tutvustavad töötoad.