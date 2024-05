Eesti Rahvusmeeskoor esineb Vaasa koorifestivali peakontserdil

Vaasa koorifestival on rahvusvaheline sündmus, mis toimub Vaasas iga aasta maikuus juba 30 aastat. Tänavuse festivali peaesinejad on Eesti Rahvusmeeskoor, Ylioppilaskunnta Laulajat, segakoor Kipinät, vokaalrühm Flok ja Vaasa linnaorkester. Lisaks neile esineb festivalil ligi 70 koori ja ansamblit Soomest ning välismaalt.

Festivali peakontserti raamivad Veljo Tormise suuremahulised "Kalevala" tekstile kirjutatud "Kalevala 17. runo" meeskoorile, solistidele ja rahvapillidele ning "Raua needmine" meeskoorile, solistidele ja šamaanitrummile.

"Veljo Tormise jaoks oli "Kalevala" palju enamat kui naaberrahva kuulus kirjandusteos. See on nagu Soome lahe ümber elavate väikeste läänemeresoome rahvaste ühine "pühakiri", mille abil saab rääkida üldinimlikest ja meid praegu erutavatest asjadest. Kõigil neil rahvastel – eestlastel, vadjalastel, isuritel, karjalastel, soomlastel – on ühise vormi ja paljude ühiste lauludega vana laulutraditsioon, eestlased kutsuvad neid regilauludeks, soomlased kalevala- või runolauludeks," on kirjeldanud "Kalevala" omapära muusikateadlane Urve Lippus. Kogu oma väljendusrikkuses pakkus "Kalevala" Veljo Tormisele ammendamatut loomeainest.

Kontserdi avateost, Veljo Tormise "Kalevala 17. runo", esitavad Eesti Rahvusmeeskoor, Anna-Liisa Eller, Kertu-Liis Õnnis, Vambola Krigul, Maarja Nuut, Brita Reinmann, Indrek Umberg ja Robert Lehtma. Dirigent on Mikk Üleoja. Oma soolokavaga astub publiku ette peadirigent Pasi Hyökki dirigeerimisel Ylioppilaskunnta Laulajat.

Kontserdi kolmandas osas esitavad Rahvusmeeskoor ja Ylioppilaskunnta Laulajat ühiselt leedu nüüdishelilooja Justė Janulytė kirjutatud teose "Now I'm Nowhere" (dirigent Mikk Üleoja) ja soome ühe armastatuma helilooja Toivo Kuula teoseid "Virta venhettä vie", "Kullervon laulu" ja "Iltapilviä" (dirigent Pasi Hyökki). Ühiskontserdi lõpetab Veljo Tormise "Raua needmine". Solistid on Oliver Povel ja Andres Alamaa, šamaanitrummil musitseerib Margus Vaht. Ligi sajaliikmelist meeskoori juhatab Mikk Üleoja.