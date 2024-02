Teenetemärgi pälvinud Mikk Üleoja: mul polnud indikatsioone, et see võiks juhtuda

Kolmapäeval tunnustas president Alar Karis Eesti Rahvusmeeskoori peadirigenti ja kunstilist juhti Mikk Üleojat Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. ERR-ile antud intervjuus kinnitas Üleoja, et see tuli tema jaoks üllatusena.

"Mul ei olnud küll mingeid indikatsioone, et selline asi võiks juhtuda," sõnas Mikk Üleoja ja lisas, et praegu valmistavad nad rahvusmeeskooriga ette Rasmus Puuri külalisdirigeerimist. "Ta tuleb neljapäeval esimest korda proovi tegema."

Ta tõi ka välja, et Eesti Rahvusmeeskoori repertuaar on väga lai. "See algab tuhande aasta taguse muusikaga pihta ja lõpeb sellega, mis on täna hommikul kirjutatud," selgitas ta ja mainis, et esiettekandeid teevad nad alalõpmata.

Üleoja kinnitas, et neil on kooris traditsioon, et juubilar või sünnipäevalaps pannakse koori ette istuma ja talle lauldakse. Teenetemärgi pälvimise puhul laulis koor aga sel korral peadirigendile.