Teenetemärgi pälvinud Indrek Sammul: õnneks pole inimesed ka teatris tunnustusega kitsid

President Alar Karis tunnustas kolmapäeval näitleja Indrek Sammulit Valgetähe V klassi teenetemärgiga. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et viimasel ajal on teda enim tunnustatud just tänu Rainer Sarneti "Nähtamatule võitlusele".

Indrek Sammul ütles, et on hea küsimus, millal teda viimati tunnustati. "Üldiselt ega siin teatris õnneks ei ole inimesed väga kitsid tunnustusega, kui kellelegi midagi kuskil meeldib, kas on mõni kolleeg midagi vaatamas käinud või on läinud korda, siis ikkagi antakse tagasisidet," ütles ta.

Viimasel ajal on teda tunnustatud enim just Rainer Sarneti "Nähtamatu võitluse" eest. "Väga paljud inimesed on tulnud, võtnud käest kinni ja öelnud, et aitäh, läks väga korda."

"Aktuaalne kaamera" läks koos Indrek Sammuga ka Tallinna Linnateatri proovi, kus teda õnnitlesid ka kolleegid. "No vaata, mille sa oled ära teeninud," ütles Anne Reemann.