"Nähtamatu võitlus" pälvis Läti filmiauhindade parima kostüümikunstniku preemia

Suure Kristapsi nime kandvad Läti filmiauhinnad anti välja 4. veebruaril Riias toimunud auhinnatseremoonial. Möödunud aastal esilinastunud Eesti-Läti-Soome-Kreeka koostööfilm "Nähtamatu võitlus" võitis galal parima kostüümikunstniku preemia. Auhinna pälvisid kahasse kostüümikunstnikud Jaanus Vahtra ja Berta Vīlipsone. Lisaks oli "Nähtamatu võitlus" nomineeritud ka parima filmikunstniku preemiale.

Auhinnatud Eesti kostüümikunstnikule Jaanus Vahtrale on Suure Kristapsi võitnud "Nähtamatu võitlus" juba kolmas koostööfilm režissöör Rainer Sarnetiga. Vahtra lõi kostüümid ka Sarneti "Idioodile" (2011) ja "Novembrile" (2017). "Rainer on visuaalse mõtlemisega ja näeb paljusid stseene juba piltides, mis tähendab, et tal on omad referentsid, millega on väga tore edasi töötada," rääkis Vahtra tööst "Nähtamatu võitluse" juures. "Loos oli terve rida tegelasi, kelle puhul sai läheneda väga mänguliselt ja see on ju iga kostüümikunstniku unistus."

2,7 miljoni euro suuruse eelarvega "Nähtamatu võitlus" on üles võetud Eestis, Kreekas ja Lätis. Tootjad on Homeless Bob Production (Eesti), White Picture (Läti), Helsinki-filmi (Soome) ja Neda Film (Kreeka).