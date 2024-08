"Nähtamatu võitlus" jõudis Euroopa filmiauhindade mängufilmide eelvalikusse

"Nähtamatu võitlusega" kooskuuluvad esimesse eelvalikusse teiste seas Yorgos Lanthimose"Lugusid headusest", Jacques Audiardi "Emilia Pérez" ja Andrea Arnoldi "Bird".

Parima mängufilmi auhinna viis nominenti valivad Euroopa Filmiakadeemia liikmed välja 5. novembriks. Euroopa filmiauhinnad antakse välja 7. detsembril Šveitsis Luzerniz.

"Euroopas valmib igal aastal peaaegu 2500 mängufilmi ja ühel või teisel mõel võitlevad kõik need filmid oma eluõiguse ja publiku tähelepanu eest. Jõudmine Euroopa Filmiakadeemia valikusse kinnitab veel Sarneti silmapaistvat autorikäekirja, mis tõstab tema filmid rohkearvulisest filmitoodangust estile," ütles "Nähtamatu võitluse" produtsent Katrin Kissa.

"Nähtamatu võitlus" esilinastus möödunud suvel edukalt Šveitsis Locarno filmifestivalil ja jõudis Eesti kinopubliku ette 2023. aasta detsembris. Locarnos üheks filmitööstuse paremini hoitud saladuseks nimetatud film võitis kevadel rekordilised üheksa EFTA auhinda.

Lisaks Eestile on "Nähtamatu võitlus" jõudnud kinolevisse USA-s, Lätis, Leedus, Kreekas, Taiwanil. Septembris linastub film ka Jaapanis ning filmi õigused on omandanud HBO. Lisaks on Sarneti kung fu komöödia müüdud Hispaania, Portugali, Mehhiko, Austraalia, India, Tšiili jpt riikide erinevatele leviplatvormidele.

Filmi tegevus toimub 70ndate Nõukogude Liidus. Filmi peategelane on noor huligaan Rafael (Ursel Tilk), kes satub Hiina piiril aega teenidse kung fu ässade rünnaku alla. Tema armee jääb küll selgelt alla, kuid vastaste stiilne võitluskunst vaimustab noort mässajat. Koju naastes leiab Rafael tee kloostrisse, kus kohtub õigeusumunkadega, kes hiinlastest veelgi vingemat võitlust peavad. Munkade võitlus on aga nähtamatu – võidab see, kes on alandlikum. Algab huligaani koomiline teekond kõikvõimsa alandlikkuseni, mis on täis kiusatusi, usku, armastust ja rõõmu.

Filmi loovmeeskonda kuuluvad režissöör ja stsenarist Rainer Sarnet, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet, Mārtiņš Straupe (Läti) ja Evelyna Darzenta (Kreeka), kostüümikunstnikud Jaanus Vahtra ja Berta Vilispone (Läti), grimmikunstnik Anu Konze, monteerija Jussi Rautaniemi (Soome), helilooja Koshiro Hino (Jaapan), helirežissöör Janne Laine (Soome) jpt. Eriefektid on loodud Kreeka firma Yafka.

Euroopa Filmiakadeemia on 1989. aastal asutatud Euroopafilmitegijate ühendus, mis annab välja Euroopa filmiauhindu 24 kategoorias. Tegemist on kõrgeima tunnustusega, mida filmile Euroopas antakse.

Teise eelvaliku avalikustab filmiakadeemia juhatus septembris.