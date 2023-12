Rainer Sarneti "Nähtmatu võitlus" jõudis Eesti kinolevisse

Film toob kokku hevimuusika ja hiina võitluskunsti ning paneb selle nõukogude aegsesse õigeusu mungakloostrisse. Lihtsustatult on "Nähtamatu võitlus" lugu ühe lõbusa nooruki jõudmisest õigeusku. Ennekõike on režissööri sõnul tegu komöödiaga – lihtne meelelahutus tõsistel teemadel.

Nähtamatu võitlus tähendab eelkõige sisemist lahingut oma kirgede ja deemonitega, et saavutada rahu ning harmoonia maailmaga.

Sarneti sõnul algas kõik ikkagi õigeusu temaatikast ja munkade maailmast. "Minu kogemus oli see, et ma ei taha teha draamafilmi. Nendest sündmustest oleks võinud isegi päris tõsise tragöödia teha, aga midagi ütles kuklas kogu aeg, et see peab olema helge ja see peaks olema žanrifilm," ütles Sarnet.

"Siis sähvatas, et see võiks olla kung fu ja sealt ma siis tegin selle ühenduse Shaoliniga. Alguses ei olnud mul kung fu plaanis," tõdes Sarnet.

Filmikriitiku Kaspar Viilupi sõnul on tegu kõige naljakama filmiga, mis Sarneti käe all valminud on. "Me ei ole Sarnetist mõelnud kui humoorikast lavastajast. Nüüd tundub, et aastatega kogunenud huumor ja nali purskab korraga välja. Eks saame näha, kas järgmisse filmi ka jagub," ütles Viilup.