Pildid: Rainer Sarneti "Nähtamatu võitlus" jõudis Jaapani kinolevisse

Kinolevi raames linastub "Nähtamatu võitlus" Tokyos 20 ekraanil jõuab vaatajate ette ka teistes Jaapani linnades. Filmi levitaja on Flag Global.

"Raineri eelmine film "November" on Jaapani vaatajate seas kultusstaatuses ja need, kes on näinud nii "Novembrit" kui "Nähtamatut võitlust", on olnud üllatunud režissööri mitmekülgsusest," kommenteeris pärast esilinastust levitaja esindaja Hiroko Oda. "Jaapani publikut köidab Sarneti ainulaadne maailm ning nad on üllatunud, et "Nähtamatu võitlus" põhineb tõestisündinud lool. Ja muidugi tõmbab vaatajaid filmi eripärane huumor."

"Nähtamatu võitlus" esilinastus möödunud suvel Šveitsis Locarno filmifestivalil ja jõudis Eesti kinopubliku ette detsembris 2023. Film on jõudnud kinolevisse USAs, Lätis, Leedus, Kreekas, Taiwanil ja nüüd ka Jaapanis. Filmi õigused on omandanud HBO. Lisaks on "Nähtamatu võitlus" müüdud Hispaania, Portugali, Mehhiko, Austraalia, India, Tšiili jpt. riikide erinevatele leviplatvormidele.

2,7 miljoni euro suuruse eelarvega "Nähtamatu võitlus" on üles võetud Eestis, Kreekas ja Lätis. Tootjad on Homeless Bob Production (Eesti), White Picture (Läti), Helsinki-filmi (Soome) ja Neda Film (Kreeka).