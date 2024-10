Varssavi filmifestivalil linastuvad värsked Eesti mängufilmid

Tänavu 40. korda toimuval Varssavi filmifestivalil linastuvad Liina Triškina-Vanhatalo "Emalõvi", Moonika Siimetsa "Must Auk" ning Eesti tegijate kaastootmisel valminud "Veepidu" (rež. Justyna Mytnik). Žüriis on Rainer Sarnet.

Hiljuti Eesti kinodesse jõudnud draama "Emalõvi" on osa festivali ametlikust võistlusprogrammist. Varssavis jõuab film esimest korda rahvusvahelise publikuni. Festivalile sõidavad kohale produtsent Ivo Felt, režissöör Liina Triškina-Vanhatalo ning näitlejad Katariina Unt ning Teele Piibemann.

Siimetsa absurdikomöödiat "Must auk" esitlevad režissöör Moonika Siimets ja operaator Ivar Taim. Film võistleb programmis Free Spirit, mis koondab iseseisvate tegijate käe all valminud uuendusliku filmikeelega linalugusid. Samas programmis on ka Eesti tegijate kaastootmisel valminud "Veepidu", mille siinne tootja on Alexandra Film. Nii "Must auk" kui "Veepidu" jõuavad Eesti kinolevisse 2025. aasta esimeses pooles.

"Poola on Eestile oluline koostööpartner ning mitmete kodumaiste filmide edu on saanud alguse just sealt. Ka "Mandariinide" võidukäik algas Varssavist," kommenteerib Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Lisaks filmidele on Free Spirit võistlusprogrammi žüriis lavastaja Rainer Sarnet, kelle kung-fu komöödia "Nähtamatu võitlus" võistles samas programmis möödunud aastal.

Varssavi rahvusvaheline filmifestival toimub tänavu 11. kuni 20. oktoobrini.