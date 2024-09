"Emalõvi" rahvusvaheline esilinastus toimub Varssavi filmifestivalil

Varssavist on varasemalt tuule tiibadesse saanud nii Liina Triškina-Vanhatalo "Võta või jäta" kui ka Eesti-Gruusia koostöös valminud režissöör Zaza Urushadze "Mandariinid".

Produtsent Ivo Felt peab filmi jõudmist festivalile märkimisväärseks saavutuseks ja lisab: "Allfilmi filmidest on nii mõnedki alustanud rahvusvahelist teekonda nimelt Varssavist. Viimati esilinastus seal Ove Mustingu "Kalev", varasemast ajast on meil ette näidata mängufilmi "Mandariinid" edulugu, mis algas nimelt Varssavis, võites seal mitmeid auhindu."

Liina Trishkina-Vanhatalo lisab, et tal on väga hea kogemus Poola publikuga. "Sealsetel inimestel on suurepärane filmilugemise oskus ning nad on väga empaatilised ja tähelepanelikud sisu osas. Ootan huviga uut kohtumist."

"Emalõvi" räägib loo emast, kes püüab iga hinna eest oma teismelist tütart allakäiguteelt päästa ületades kõik piirid – seadused, tavad, terve mõistuse.

Filmi stsenarist ja režissöör on Liina Triškina-Vanhatalo, operaator Erik Põllumaa, kunstnik Laura Dišlere, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Zane Žilinska, monteerija Moonika Raudam, helirežissöör Seppo Vanhatalo, helilooja Nils Kacirek. Film on loodud Eesti, Saksamaa ja Läti koostöös, produtsent on Ivo Felt, kaasprodutsendid Sebastian Weyland, Guntis Tekteris ja Toomas Ili.

Peaosades Katariina Unt ja Teele Piibemann, teistes osades Ivo Uukkivi, Elina Masing, Joonas Mikk, Margo Teder, Karl Pärtel jt.