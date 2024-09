Galerii: Tallinnas esilinastus Liina Triškina-Vanhatalo uus film "Emalõvi"

Sarnaselt Triškina-Vanhatalo esimesele filmile "Võta või jäta", mis valmis EV100 filmiprogrammi raames, on ka värske linalugu ikkagi sotsiaaldraama, kuid sel korral lisab režissöör sinna ka põneviku ja isegi trilleri elemente. Katariina Undi kehastatud ema ja noore näitleja Teele Piibemanni mängitud tütre suhted võtavad kiirelt ootamatu pöörde ning film julgeb vaatajat ka päris tugevalt üllatada.

Režissöör kinnitas, et eilse esilinastuse järel ta veel negatiivset tagasidet saanud pole. "Ma ei tea, kas inimesed ei julgenud minule laitma tulla või need, kes oleks tahtnud laita, ei tulnud peole, aga mina sain üllatavalt palju häid sõnu," sõnas ta ja lisas, et nüüd on ka ärevus veidi maas. "Ma olin enne esilinastus väga närvis."

Sel nädalal algab "Emalõvi" kodumaine kinoteekond, kuid film jõuab juba sel sügisel ka rahvusvaheliste vaatajate ette. Täpseid detaile aga veel avaldada ei saa. "Ma ei tea siiamaani, kas saab ja tohib, aga meil on oktoobris rahvusvaheline esilinastus soolas ja sealt edasi tuleb vaid loota, et film hakkab oma elu elama," sõnas Triškina-Vanhatalo.

Filmikriitik Tristan Priimäe sõnul on "Emalõvi" tänavuse aasta suurima rahvusvahelise potentsiaaliga kodumaine probleemfilm ning talle meeldiks, kui just selline film meid festivalidel esindab.



"Mul on hea meel, et lapsevanemad pannakse fakti ette, et sa ei saa samastumata jätta olukorraga, kus sul kaob oma lapse üle kontroll ning õudus tulebki põhiliselt sealt," ütles Priimägi ja lisas, et seda on filmis tõetruult kujutatud. "Päris paljud, kes esilinastusel viibisid, läksid ilmselt õhtul koju vaatasid pikemalt oma lapsele otsa ning kui see sunnib neidki oma käitumise üle rohkem mõtlema, siis on film oma eesmärgi täitnud."