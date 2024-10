Eesti filmid võidutsesid Varssavi rahvusvahelisel filmifestivalil

Tänavu 40. korda toimunud Varssavi filmifestivalil linastusid mõlemad Eesti filmid rahvusvahelistes võistlusprogrammides.

"Emalõvi" räägib loo emast, kes püüab iga hinna eest oma teismelist tütart allakäiguteelt päästa ületades kõik piirid – seadused, tavad, terve mõistuse.

Põhivõistlusprogrammis linastunud "Emalõvi" pälvis žürii eripreemia, mis läks Liina Triškina-Vanhatalole parima stsenaariumi eest. Ühtlasi saavutas "Emalõvi" publiku lemmikfilmi hääletusel mängufilmi kategoorias kolmanda koha. Liina Triškina-Vanhatalo sõnul on mõlemad ülimalt olulised tunnustused.

"Muidugi olen väga rõõmus, sest mulle tundub, et nii parima stsenaariumi preemia kui üheks publiku lemmikuks olemine tähendab ju seda, et lugu läheb korda ka Eestist väljaspool, üldinimlikul tasandil. See on tunnustus kogu meie filmimeeskonnale. Olen tänulik kõigile, kes on seda filmi minuga koos teinud. Ja tegelikult olen tänulik ka kodupublikule, kes on filmi sedavõrd hästi ja emotsionaalselt vastu võtnud," lausus ta.

"Musta augus" režissöör Moonika Siimest (vasakult teine) koos Free Spirit programmi žüriiliimetega Autor/allikas: Alexandra Kononchenko

Siimetsa film "Must auk" viib vaataja äärelinna magalarajooni, kus elavad spordisaalis muskleid pumpav Uma, Soome tööle minekust unistavad sõbrannad Maret ja Sirje ning romantikust esoteerikahuviline Jüri, kes igatsevad kõik omal moel õnne ja armastust. Kui magalarajooni vahele sirelipõõsastesse tekib salapärastel asjaoludel must auk ja ilmuvad tulnukad, hiidämblik ning põlvpükstes austerlane, hakkavad juhtuma sündmused, mis seavad küsimärgi alla äärelinna elanike lootused helgemale elule. Lugu on inspireeritud Armin Kõomäe novellidest "Must auk" ja "Ämblik" ning Andrus Kivikrähki lühiloost "Inimväärne elu".

"Must auk" pälvis peaauhinna Free Spirit võistlusprogrammis, mis on suunatud autori vabadusele ning annab hoogu uuele ja julgele autorikinole. Moonika Siimetsa jaoks on see filmi festivalilevile hea algus.

"Loomulikult on mul väga hea meel, et "Must auk" oma Euroopa esilinastusel nii uhke auhinna sai. Ja et see juhtus just võimsa filmikultuuri ja ajalooga Poolas. Auhind Free Spirit on samuti väga märgiline, sest just vaba vaimu ja mängulusti püüdsime loomingulise meeskonna ja näitlejatega sellesse filmiloosse panna," lisas Siimets.