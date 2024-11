Režissöör Moonika Siimets: mind huvitab koomika ja reaalsuse vahel mängimine

Filmirežissöör Moonika Siimets, kelle käe all sai hiljuti valmis fantaasiasugemetega absurdikomöödia "Must auk", rääkis kultuurisaates "OP", et kuigi koomika ja reaalsuse vahel mängimine on keeruline, pakub see talle tohutut huvi.

Reedel algaval Pimedate Ööde filmifestivalil jõuab esimest korda Eesti publiku ette Moonika Siimetsa uus mängufilm "Must auk". Filmi maailmaesilinastus toimus septembris Põhja-Ameerikas žanrifilmide festivalil Fantastic Fest. "Vaatajaid oli, saal oli rahvast täis," rõõmustas Siimets.

Siimetsa esimene täispikk mängufilm oli 2018. aastal esilinastunud "Seltsimees laps". Režissöör tõdes, et filmi käekäik läheb talle endiselt korda. "Eks see on minu laps ka," naeris ta. "Aeg-ajalt on linastusi ja isegi rääkima on kutsutud, ka koolidesse," märkis ta.

"Must auk" on fantaasiasugemetega absurdikomöödia. "Need, kes teavad minu varasemat loomingut enne "Seltsimees last", need teavad, et minus on parasjagu pöörasust ja mängulusti. Ma olen kompinud ja katsetanud seda tüüpi maailmade loomist."

"Must augu" lugu jõudis Siimetsani esimest korda 2013. aastal. "Mulle kirjutas Armin Kõomägi ja ütles, et tal on novellikogu "Minu Mustamäe". Ta nägi filmi "Viimane Romeo" ja pakkus, et äkki ma vaataks, kas tema novellikogust võib midagi tulla. Ma otsisin just materjali, midagi tumedat, eksistentsiaalset ja pöörast. Leidsin sealt lood, mida võiks teha, aga siis läks "Seltsimees laps" lendu ja ma sain kaks last. Kui ma hakkasin uut filmilugu otsima, oli see kogu aeg minuga. Kirjutama hakates oli mul üks lugu veel puudu ja sain Andrus Kivirähkilt novelli "Inimväärne elu". Sellest kõigest olen oma maailma kokku loonud," tutvustas režissöör filmi sünnilugu.

Siimetsa sõnul on "Must auk" lugu inimestest ja inimsuhetest. "Mulle tundub, et see on selline film, kus saab naerda ja nutta. Ideaalis võiks nii olla," lausus Siimets.

Režissöör tõdes, et talle pakub tohutult huvi koomika ja reaalsuse vahel mängimine. "See tunnetamine on päris keeruline. Me kõik mõtlesime, kuidas me selle saavutame. Ma ise mõtlesin, et näitlejad, kui nad mängivad, siis see, mis nendega juhtub, on tegelikult väga tõsine. Nende igatsused on siirad ja tõsised. Mina ei tee nende üle nalja. Nemad ka ei tee iseenda üle nalja. Võib-olla see on see võti, et sa suhtud oma tegelastesse empaatia ja hoolivusega ning püüad aru saada, miks nad on sellised," arutles ta.

"Must auk" jõuab Eesti kinolevisse 2025. aasta veebruaris.