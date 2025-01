Absurdikomöödia "Must auk" räägib pöörases võtmes loo inimlikust igatsusest

Monika Siimetsa uus fantaasia sugemetega absurdikomöödia on küpsenud üle kümne aasta ning sellele andis esimese tõuke Armin Kõomägi.

"Oli vist aasta 2013, kui Kõomägi nägi minu lühimängufilmi "Viimane Romeo", mis talle väga meeldis ja ta ütles, et mul on novellikogu "Minu Mustamäe", loe ja äkki kuidagi inspireerib. Mina just otsisin midagi sihukest tumedat või ka sellist nukkernaljakat ja samas teravat. See kuidagi sobitus ja leidsingi sealt paar lugu, aga midagi oli nagu puudu, suurem pilt, üldistus, milles jälle Kivirähk on väga osav, et kuidagi läbi nende teha selline suur kõikehõlmav sümbol," ütles režissöör Monika Siimets.

Nii liitus ülejäänud seltskonnaga nunnu tulnukas Kip, kes ideaalselt sobitus küpseva idee ja pöörasevõitu vormiga.

"See lugu on selline inimlik ja räägib inimsuhetest, igatsusest läheduse järgi, üksindusest, soovist, et hall argipäev oleks midagi suuremat, ilusamat ja erilisemat. Need on inimeste baastunded, mis tegelikult kõiki meid puudutavad, aga see vorm, kuidas ma seda räägin, on ebatavaline. See ei ole mitte draamavorm, aga siin on lausa ulme- ja erootikaelemente, kuidas üks ufo maandub Annelinna kollaste kortermajade juures ja mis kõik saama hakkab. Jutustamise viis on selline pöörane ja mitte päris tavaline," ütles Siimets.

Filmi maailmaesilinastus toimus maineka žanrifilmide festivali "Fantastic Fest" programmis Põhja-Ameerikas, eesti kinodesse jõuab film nädala lõpus.