"OP-i" saatejuhtide sügistalvised kultuurielamused: teatrinoored üllatasid

Sügistalvise hooaja suurimatest elamustest rääkides tõi saatejuht Owe Petersell välja Elmo Nüganeni lavastatud "Solarise" ja Hendrik Toompere juuniori lavastatud "Totalitaarse romaani" Eesti Draamateatris. Samuti avaldas Petersellile muljet Ekspeditsiooni "Leviaatan". "Oma suurejoonelisuses sööbis see etendus minu sisse," ütles ta.

Petersell tõi välja ka kaks Soomes nähtud etendust. "Üks oli Eesti tüdruku Anna Jaanisoo lavastus "Pulu huoneessa" ja teine "Inglid Ameerikas" Kansallisteatteris. "Näitlejate mängimise keel ja stiil on natuke teistsugune kuni selleni välja, et publikut on huvitav vaadata," jagas Petersell muljeid.

Saatejuht Ave Lutteri sõnul on alati huvitav vaadata, kui teatrisse kaasatakse inimesi väljastpoolt teatrimaailma. "Ma sain üle pika aja suure elamuse rahvusooperis Estonia Jevgeni Gribi "Valgus maailma lõpus". Selle etenduse tegi nii suurejooneliseks meeskond, keda kõike on julgetud kaasata. Näiteks Tanel Veenre kostüümikunstnikuna, kes toovadki kaasa mingit värskust."

Lutter tõi välja ka Jaak Printsi lavastatud "Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast". "Julgus mõelda suurelt," lisas Lutter.

Saatejuht Ave-Marleen Rei tõstis esile tudengeid. "Kindlasti Viljandi noored, kes Ekspeditsiooniga teevad "Passijaid". Lavakunstikooli "Püha jõe kättemaks", mis on 32. lennu rühmatöö ning mida mängitakse Eesti Noorsooteatris. Tekst, mis viib meid tagasi 1640. aastasse on nii kaasaegne," ütles Rei.

Lutteri sõnul mõjus ka 32. lennu lavastus "Vahe aeg" ning eriti viis, kuidas lähiminevikust oldi etendusse tsitaate sisse põimitud. "Noored avaldavad muljet," tõi Lutter välja.

Kujutavast kunstist tõi Petersell välja Ladina-Ameerika kunstipärandi näituse, Ülo Soosteri näituse ning Helsingist Ateneumist näituse "Gothic Modern".

Lutterile jättis elamuse Urmas Lüüsi näitus "Härra N-i elu ja surm" Kumus. "Sa astud justkui mingisse teise maailma. Hinnanguid andmata, kas ta meeldib või ei meeldi, aga ta tekitas minus mingit uut emotsiooni ja see oli väga värskendav."

Rei tõi välja Moonika Siimetsa uue filmi "Must auk", mis jõuab kinodesse veebruaris. "Mind see niivõrd kõnetas. Nende väikeste inimeste väikesed elud, mis on mõnes mõttes kõrvalt vaadates hästi nukrad, aga kõik need sündmused, mis seal toimuvad, annavad sellele kõigele nagu mingi teise kihi peale ja sellist maagilist realismi ma ootan Eesti filmikunstist aina rohkem," ütles Rei.

Lutteri filmielamuseks kujunes Paola Cortellesi mustvalge film "Homme on ka päev". "Argihetked väikeste tavaliste inimeste elus, aga selle filmi puhul parim oli selle filmi puänt. Kui terve filmi arvasin, et ma vaatan armastuslugu, siis viimasel minutil selgus absoluutselt midagi muud, see oli nii meisterlikult tehtud film."