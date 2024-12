Teatritudeng Ronja Marie Tepp: mulle meeldib aus teater

Teatritudeng Ronja Marie Tepp ütles, et talle meeldib aus teater. "Ma olen selle lavastuse põhjal mõelnud ka, et ma ei taha jätta muljet, et ma valetan või mängin midagi väga võltsi," sõnas ta ja mainis, et talle on pikka aega meeldinud Noorsooteater. "Ma ülimalt loodan, et minu tee viib ka Noorsooteatrisse."

Robin Täpp ütles, et see, kui ta saab näitlejahariduse, ei tähenda, et ta peab teatrisse tööle minema. "See on kõige paremas mõttes laiapõhjaline kogemus, kus ma saan tegeleda iseendaga ja oma mõtetega," mainis ta. Ka Ronja Marie Tepp on nõus, et kaks teatrikooli ei ole liiga palju. "Mõlemad koolid kasvatavad loomingulisi ja kultuurseid inimesi."

Tatritudeng Madleen Maria Kirja ütles, et kuigi esialgu arvas ta, et "Passijates" tunnevad end ära noored, siis nüüd on ta mõistnud, et see sobib enamikele inimestele. Ta ise naudib kõige enam teatrit, mida tehakse rõõmuga. "Ma ei oska žanrit välja tuua, see ei tähenda liiga palju."

Kristjan Taska sõnas, et "Passijad" puudutab ka teda väga. "Kool saab läbi ja siis ei saa, mis edasi," mainis ta ja lisas, et nende kursus on peaaegu nagu teine pere. "On olnud hetki, mis on halvemad ja selliseid, mis on rõõmsamad, aga me oleme pere."