Teatri Ekspeditsioon sügishooaeg toob lavale kolm uut autorilavastust

30. augustil jõuab publikuni Marianne Kõrveri lavastus "Surematud". Kui Jorge Luis Borgese novelli "Surematu" kangelane saavutab eksikombel surematuse ning kannatab igavese elu ambivalentsuse põrgus, siis kaks kaasaegset haritud influencer'it ei astu metafüüsika soisele pinnale, vaid veenduvad veelkord tuntud tõsiasjas, et suremine on ennekõike mugavustsoon, millest tuleks välja kasvada. Laval on Mari Abel ja Katariina Tamm. Kunstniku on Kris Lemsalu. helimaailma loob Lauri-Dag Tüür, dekoratsioonide kujundaja on Viktoria Martjanova, valguskunstnik Kristjan Suits ning videokunstnik Emer Värk. Dramaturgid on Taavi Eelmaa ja Kõrver ise.

Lauri Lagle uus lavastus "Leviaatan" on elu varjus tiksuvatest inimestest, kes on nagu suvitajad kirsiaias ja kelle kõrvu ei kosta läheduses kokkuvarisev maailm. Alles siis, kui langeb esimene kirves, tõstavad nad pilgu ja asuvad jahtima midagi, mis on häirinud nende rahu. Lavastus tõukub mitmest maailma kirjandusklassikasse kuuluvast tekstist ja laval kõlab elav muusika. Trupis on Marika Vaarik, Jörgen Liik, Eva Koldits, Simeoni Sundja ja Sander Roosimägi. Lavastuse kunstnik on Laura Pählapuu, helilooja on Jakob Juhkam, dramaturg Eero Epner. "Leviaatan" esietendub 23. novembril Krulli kvartali remonditsehhis.

Aasta viimase lavastuse toob publiku ette Kirill Havanski. Lavastuse "Passijad" keskmes on passijad. See on lugu ühest grupist, mis on olude sunnil määratud oma elu pealt passima. Nad elavad tuleviku hirmudes, mineviku ebaõnnestumistes ja õnnestumistes, suutmata leida olevikuga kontakti. Nad üritavad toime tulla iseendiga muutumatus maailmas, mängides üksteisega julmi mänge ja otsides samal ajal üksteisest lohutust. Etendajad Ronja Marie Tepp, Maria Helena Seppik, Kristjan Taska, Oskar Kröönström, Eva Maria Aru, Robin Täpp ja Madleen Maria Kirja. Autorid on Kirill Havanski, Roos Lisette Parmas ja trupp, dramaturg Roos Lisette Parmas. Kunstnik Riin Maide, helilooja Markus Palo, valguskunstnik Siim Reispass. "Passijad" esietendub 11. detsembril Sakala 3 teatrimaja kammersaalis.