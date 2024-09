Lauri Lagle uuslavastus jõuab publiku ette Krulli kvartalis

Lagle uus lavastus on elu varjus tiksuvatest inimestest, kes on nagu suvitajad kirsiaias ja kelle kõrvu ei kosta läheduses kokkuvarisev maailm. Alles siis, kui langeb esimene kirves, tõstavad nad pilgu ja asuvad jahtima midagi, mis on häirinud nende rahu. Järgneb sõge reis ihaldatu järele, mis ei tunne piire, ohvreid ega rõõmu. Olemasolu tühjuses õõtsudes soovitakse visata harpuun, et haakida ennast millegi suure ja olulise külge – ja siis see taas hävitada.

Lavastus tõukub mitmest maailma kirjandusklassikasse kuuluvast tekstist ja laval kõlab elav muusika. Laval on Marika Vaarik, Eva Koldits, Jörgen Liik, Simeoni Sundja ja Sander Roosimägi

Lavastaja Lauri Lagle, dramaturg Eero Epner, kunstnik Laura Pählapuu, helilooja Jakob Juhkam, valguskunstnik Siim Reispass. Esietendus 23. novembril.