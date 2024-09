Sakala 3 teatrimajas etendub tragikomöödia "Surematud"

Laval toimuv balansseerib groteski ja tragikomöödia piirimail.

"Hetkel arendan dokumentaalfilmi, mis on surmateemaline. Ja vastukaaluks tundus hea teha sellist kerget tükki surematuse teemal. Inimese ajatu ja ajalikkuse vastuolu on minu jaoks jätkuvalt intrigeeriv," rääkis autor ja lavastaja Marianne Kõrver.

Näidendi tekst on tõukunud Jorge Luis Borgese samanimelisest novellist.

"Meil alguses oli ainult teema – surematus. Ma lugesin Borgese novelli, aga tegu ei ole Borgese lavaletoomisega. Surematuse novell on nö lähetepunkt, see materjal ise on dokumentaalsetest lugudest, inimestest, kes on läbi aja otsinud surematust, need on ajaloolised tegelased. Taavi Eelmaa on kirjutanud nende dokumentaalsete lugude põhjal näidendi koos minuga," ütles Kõrver.

Laval on näitlejannad Katariina Tamm ja Mari Abel.

"Me sattusime kunagi Kata ja Mariga rääkima ja mõtlesime ei tea miks, võibolla nüüdseks juba on, aga sel hetkel tundus, ei ole tehtud naiste tükki, kus on naislavastaja ja naisnäitlejad," lausus Kõrver. "Siis tundus, et äkki kunagi teeme ära. Nüüd kui Lauri Lagle kutsus mind lavastama ja ütles, et Kata ja Mari on vabad, siis tundus, et äkki nüüd see hetk ongi käes.

Lavastuse kostüümikunstnik on Kris Lemsalu, helilooja Lauri-Dag Tüür, valguskunstnik Kristjan Suits, videokunstnik Emer Värk. Etendused toimuvad Sakala 3 teatrimaja kammersaalis.