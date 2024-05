Ekspeditsioon toob augustis publiku ette Marianne Kõrveri uuslavastuse

"Surematute" autor ja lavastaja on Marianne Kõrver, valguskunstnik Kristjan Suits, kunstnik Viktoria Martjanova, helilooja Lauri-Dag Tüür, dramaturgid Marianne Kõrver ja Taavi Eelmaa. Laval on Katariina Tamm ja Mari Abel.

Marianne Kõrver on Eesti filmirežissöör, kelle käe all on valminud muuhulgas dokfilmi "Saare võimalikkusest" (2013), "Tõnu Kõrvits. Lageda laulud" (2018) ja "Trail Baltic. Väljasõit rohelisse" (2023).

Kõrver on varem lavastanud Von Krahli teatris "Madame Bovary" (2011) ja "Solarise needuse" (2014) ning Ülo Kriguli kammerooperi "Luigeluulinn" (2016).