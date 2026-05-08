Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

Tallinnas, Sakala tänava teatrimajas, esietendus näitetrupi Ekspeditsioon uus lavastus "Ma ei märganudki, kui sa läksid". Näidendi autor ja lavastaja on Lauri Lagle. Trupiliikme Marika Vaariku sõnul on Ekspeditsiooni lavastuste hulgas see üks märgilisemaid.

Pika nimega lavastus on innustust saanud muuhulgas Cristi Puiu filmist ja Bora Ćosići romaanist, kuid peamine lähtepunkt oli näidendit kirjutama ja lavastama asudes Lauri Laglele maailm ise.

"Kogu see lavastus on tehtud parema homse nimel, inspireeris praegune tormiliselt muutuv maailm ja hetk, kus vana enam ei kehti ja uut veel ei ole või ei saa sellest aru, et mida see uus maailm endast kujutab. See nihe inspireeriski," ütles lavastaja Lauri Lagle.

Laval on üheksa näitlejat, neist neli teevad Ekspeditsiooni trupis kaasa esimest korda.

"Minu tegelast või seda, mida ma laval teen, iseloomustab allasurutud valu maailma pärast, arusaamatus, raskus leppimisega, sellega, milline see maailm on, aga ma ei mängi ainult rolli, olen ka etendaja, teen ka teisi asju, palju väljakutseid näitlejana kehale ja häälele, peab ka psühholoogilist liini vedama," ütles näitleja Joonas Koff.

Trupi vanemal liikmel, Marika Vaarikul on täita ema roll, kes püüab ühise laua taha kokku tuua erinevaid, isegi vastakaid karaktereid, suhtumisi ja maailmavaateid. Ekspeditsiooni lavastuste hulgas on see aga üks märgilisemaid, ütleb Vaarik.

"Meil oli pikk paus ja nüüd tulime välja ühe looga. Kui publik tuleb nüüd vaatama, siis saab aru, et see räägib ühest lõpetamisest ja üleüldse lõpetamisest, sellest lõpetamisest, et on üks maailm või mingi arusaam, mis saab lihtsalt läbi ja ses mõttes on märgiline, vaatame kuhu edasi liikuda selles huvitavas maailmas," ütles näitleja Marika Vaarik.