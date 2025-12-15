Teater Ekspeditsioon avab publikule Kopli proovisaali uksed

Tallinn on taas ühe etendamispaiga võrra rikkam. Teater Ekspeditsioon avas publikule oma Koplis asuva proovisaali uksed. Seal on plaanis korraldada eksperimentaalsemat laadi teatriõhtuid, avada džässiklubi ja veel selle aasta lõpus stardib uus kontserdisari Ruum.

Ekspeditsiooni stuudio avas esmakordselt uksed 13. detsembril, kui seal esietendus Jarmo Reha lavastus "Baar Amsterdam". Ka laval näeb Reha, kelle esituses kõlavad legendaarse belgia šansoonilaulja Jacques Breli lood ja laulud. Sekka mõtisklusi ilust, elust ja kunstist.

Akordionil ja bandooniumil saadab Kaspar Uljas ning veini valab proua Aili. Olgu ka öeldud, et tegemist on täiskasvanutele mõeldud osalus-lavastusega, kus voolab ohtralt veini - ikka kultuuri toetuseks ja hüvanguks.

Kontserdisarjas Ruum kutsutakse osalema muusikud, kellele meeldib improviseerida, luua ise muusikat ja lugusid ning otsida. Avakontsert toimub 30. detsembril, kus lavale astub kontserdiks kokku tulnud jazz'i-trio, kuhu kuuluvad Kirke Karja (klahvpillid), Anett Tamm (vokaal) ja Raimond Mägi (kontrabass).