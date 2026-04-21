Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

"Ma ei märganudki, millal sa läksid" proov Autor/allikas: Herkko Labi
Teater Ekspeditsioon toob mai alguses publiku ette Lauri Lagle uue lavastuse "Ma ei märganudki, millal sa läksid" Sakala 3 teatrimaja suures saalis.

"Ma ei märganudki, millal sa läksid" on lavastus hetkest, mil senised sidemed katkevad ja edasine on sama hämar kui kustunud täht. Laval on inimesed, kelle jutus voolavad argised igatsused ja sõgedad teooriad, pesemata aknad ja abielurikkumised, peied ja kommunistid, majanduskasv ja Titanic.

Lavastus ammutab inspiratsiooni muuhulgas Cristi Puiu filmist "Sieranevada" ning Bora Ćosići romaanist "Minu perekonna panus maailmarevolutsiooni" Lagle lavastuses mängivad Marika Vaarik, Eva Koldits, Rea Lest, Simeoni Sundja, Sander Roosimägi, Alex Paul Pukk, Joonas Koff, Uku Pokk ja Joosep Lõhmus.

Lavastaja on Lauri Lagle, dramaturg Eero Epner, kunstnikud Edith Karlson ja Lauri Lagle, lavakujunduse teostus Märt Vaidla, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, koreograaf Tiina Mölder, helikujundaja Artjom Astrov.

"Ma ei märganudki, millal sa läksid" esietendub 5. mail.

Toimetaja: Kaspar Viilup

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:10

Tõnu Kaljuste juhatab Läti helilooja Peteris Vasksi juubelikontserti Tallinnas

17:05

Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

16:59

Klaaspärlimängul saavad kokku tippmuusikud, erilised pillid ja Navitrolla

16:35

Mari Kivi "Ajasööja" pälvis Itaalia filmifestivalil eripreemia

15:11

Pärt Uusberg: poole-aastane residentuur närvisüsteemile lihtne ei olnud

13:45

Ott Maaten: ametkondlikule sissisõjale ei allu Estonia kunagi

12:43

Selgusid konkursi "Noor helilooja" võitjad

10:32

Sirje Karis: muuseumid tekitavad inimese vaimus rahukoha

20.04

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

20.04

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo