Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

Teater Ekspeditsioon toob mai alguses publiku ette Lauri Lagle uue lavastuse "Ma ei märganudki, millal sa läksid" Sakala 3 teatrimaja suures saalis.

"Ma ei märganudki, millal sa läksid" on lavastus hetkest, mil senised sidemed katkevad ja edasine on sama hämar kui kustunud täht. Laval on inimesed, kelle jutus voolavad argised igatsused ja sõgedad teooriad, pesemata aknad ja abielurikkumised, peied ja kommunistid, majanduskasv ja Titanic.

Lavastus ammutab inspiratsiooni muuhulgas Cristi Puiu filmist "Sieranevada" ning Bora Ćosići romaanist "Minu perekonna panus maailmarevolutsiooni" Lagle lavastuses mängivad Marika Vaarik, Eva Koldits, Rea Lest, Simeoni Sundja, Sander Roosimägi, Alex Paul Pukk, Joonas Koff, Uku Pokk ja Joosep Lõhmus.

Lavastaja on Lauri Lagle, dramaturg Eero Epner, kunstnikud Edith Karlson ja Lauri Lagle, lavakujunduse teostus Märt Vaidla, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, koreograaf Tiina Mölder, helikujundaja Artjom Astrov.

"Ma ei märganudki, millal sa läksid" esietendub 5. mail.