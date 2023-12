Kaljujärv: esmapilgul tundub jube lõbus, aga tegelikult on väga valus

"Ta on minu jaoks haarav just seetõttu, et ta on nii uskumatult kuiv, täpne ja vaimukas ning paraku ka väga läbinägelik," ütles Semper Kurt Vonneguti kultusteose kohta. "Kirjutatud 50 aastat tagasi on ta minu meelest tänases päevas väga kõnekas. Täiesti hämmastav on see, kuidas me trupiga lugedes kogu aeg leidsime viiteid, teemasid ja sõnastusi, mis just tänasesse päeva sobisid. Kuidagi väga ettenägelik. Me jäime kindlaks ja tsiteerime Vonneguti algsel kuju, me ei hakanud midagi muutma, lisasime lihtsalt kehalised ja visuaalsed pildid juurde, et natuke fantaasiat rikastada," ütles Semper.

Vonneguti teos on fragmentaarne kollaaž, mida iseloomustab satiir ja must huumor. Peaosalist mängiva Rasmus Kaljujärve sõnul on "Tšempionide eine" väga mitmekihiline.

"Vonnegut ei anna ennast üldsegi nii lihtsalt kätte," ütles näitleja Rasmus Kaljujärv. "Esmapilgul kui läbi loed tundub kõigepealt jube lõbus, aga kui nalja taha hakkad koorima, siis see on ikka väga valus. Vonnegut ütleb väga teravaid asju läbi oma huumori."

Muusikalise kujunduse on loonud löökpillimuusik Vambola Krigul, kes on näitlejate ja mitmekümne erineva pilliga ka ise laval. Krigul toob välja, et kuigi teatriinimeste jaoks oli prooviperiood kiire, siis muusiku rutiiniga võrreldes hindas ta kõrgelt pikka ja rahulikku ettevalmistusaega.

"Kauem kui kuu aega ühe teosega tegeleda on minu jaoks äärmine luksus. Ma jõuan ennast väga sügavuti sellesse sisse kaevata, lugeda tekstid mitu korda läbi ja teha endale asju selgeks," ütles Krigul.

Lavastus etendub Sakala 3 teatrimajas detsembris ja seejärel taas 2024. aasta aprillis.