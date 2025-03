Ramul: raadiosaated, kuhu inimesed saavad helistada, tekitavad eksistentsiaalse üldistuse tunde

Hoolimata kõikvõimalikest uutest suhtlusplatvormidest ja meediakanalitest on kapinurgal mängiv raadio ikka veel paljude jaoks lähim info ja tõe allikas, aga ka hea võimalus oma häälel ja mõtetel üle maa kõlada lasta. "Mulle tundus, et kui raadiost kuulata saateid, kuhu inimesed saavad sisse helistada, siis võib tekkida tunne nagu lendaks üle Eestimaa, tekkis mingi eksistentsiaalse üldistuse tunne," sõnas lavastaja Ringo Ramul.

Lavastusse on pikitud ligi 40 ehtsat sissehelistamist Kuku ja Vikerraadio saadetesse. "See lavastus pole otseselt nendest inimestest, kes helistavad, pigem me püüame nende kõnede kaudu pihta saada mingitele igatsustele, unistustele, valudele või lootustele, mis inimestel Eestis praegu on," sõnas dramaturg Priit Põldma.

Lavastuse on kujundanud Artur Arula, kaasa teevad Kaie Mihkelson, Mari Abel ja Elise Metsanurk. Etendused toimuvad Sakala 3 Teatrimaja kammersaalis.