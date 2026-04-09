Endla teatris esietendub argipoeetiline lavastus "Rõdul"

Endla uues, tehniliselt keerukas lavastuses "Rõdul" avanevad publikule erinevate inimeste elust pildikesed läbi argiste olukordade rõdudel.

"Selline elu, kui te kujutate ette, et te istute suure paneelmaja ees aasta, ja siis vaatate, mis seal toimub, täpselt see toimubki. Näitlejana on seda õudselt lihtne mängida ja samas ka väga keeruline, sest lavastajal on näitlejatele selline ülesanne, ärge tehke ennast huvitavaks, ärge mängige, lihtsalt olge," ütles näitleja Ago Anderson.

Tegemist pole klassikalise sõnalavastusega, räägitakse siin pigem vähe.

"Ma ei ole varem tõesti sellises lavastuses kaasa teinud, kus sõnu on minimaalselt, nii palju kui hädapärast on vaja. See on selline argipoeetiline jutustus lihtsatest tavalistest inimestest. Kuskil sisemuses on ikka see, et me oleme kuskilt maani ikkagi lõpuks nagu üksikud või üksi," ütles näitleja Carmen Mikiver.

Lavastus põhineb kirjanik Indrek Koffi spetsiaalselt selleks tükiks loodud lühivormidel.

"Mõte algas sellest, et tegime teatris Ekspeditsioon selle lavastuse kunstnik Artur Arulaga oma üle-eelmist lavastust "Eeter". Ja ka seal oli laval üks rõdu ja kuidagi selle lavastuse proovide ajal hakkas tunduma, et rõdu on nii huvitav ruum, et see on kuidagi hea ruum, mille kaudu jutustada inimeste üksi ja koosolemisest tänases päevas," sõnas lavastaja Ringo Ramul.

Lavastus "Rõdul" esietendub Endla teatri Küünis 11. aprillil.