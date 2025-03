Ringo Ramul: inimesi paneb raadiosse helistama soov end kuuldavaks teha

Idee lavastuses sai Ramul autoroolis. "Ma olen viimastel aastatel sõitnud rohkem autoga kui tavaliselt ja seetõttu olen kuulanud rohkem raadiot. Kuulanud ka selliseid saateid, mida ma muidu võib-olla üldse ei kuulaks. Pikalt ja järjest. Neid kuulates tekkis mingi kujutlus inimestest, kes minuga koos samaaegselt samu saateid kuulavad ja üldse meie elude paralleelsusest. Samal ajal ka sellest, kui sarnased me kõik omavahel oleme, aga kui raske meil on omavahel kokku jõuda," selgitas Ramul.

"Laval ühtegi helistavat inimest ei ole, näitlejad ei kehastu helistajateks, aga meie väljavalitud kõned raadio otse-eetrisse hoiavad seda lavastust koos," moodustavad sellise sidusaine.

Lavastust tehes otsiti, kuidas panna asjad laval toimuma olukorras, kus laval midagi väga ei toimugi. "Ta on üsna minimalistlik ja liiga palju võimlemist seal ei ole. Kuigi on ka plahvatuslikumaid hetki, aga laias laastus on ta ikkagi selline eksistentsiaalne kulgemine," rääkis Ramul.

Ramulile tundub, et inimesi paneb raadiosse helistama soov ennast kuuldavaks teha. "Ja et püüda ka juhtida protsesse enda ümber, öelda sõna sekka ühiskondlikel teemadel. Et nende hääl ka kuhugi jõuaks. Otse-eetris võib Vikerraadio "Uudis+" kuulata samaaegselt umbes 50 000 inimest, see on päris suur auditoorium," tõdes Ramul.

Osatäitjal Mari Abelil avanes hiljuti endal võimalus 45 minutit Vikerraadio otse-eetrit juhtida. "Päris raputav kogemus oli. Mul pärast igatahes jalad värisesid," õhkas Abel.

"Kõige hirmsam oligi otse-eeter. Üks, kaks kolm ja nüüd tuleb rääkida. Janek Luts oli meil seal kenasti kohapeal olemas, tema kätega juhendas, millal ja kes räägib. Aga üllatavalt hästi läks. Sissehelistajad olid täitsa sõbralikud, keegi otse-eetris sõimama ei hakanud, et mida teie seal teete," naeris Abel.