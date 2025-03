Ringo Ramul toob teatris Ekspeditsioon lavale raadiosse tehtud telefonikõned

29. märtsil jõuab lavale teatri Ekspeditsioon uuslavastus "Eeter" Sakala 3 teatrimaja kammersaalis. Lavastuse toovad publikuni lavastaja Ringo Ramul ja dramaturg Priit Põldma, kelle jaoks on see kaheksas ühistöö. Nii nemad kui suur osa lavastuse loomemeeskonnast töötavad Ekspeditsioonis esmakordselt.

"Eetri" alusmaterjaliks on raadio otse-eetrisse tehtud telefonikõned, kus inimesed küsivad nõu, kurdavad muresid, tervitavad sõpru ja avaldavad arvamusi ühiskondlikel teemadel. Lavastuses kõlavad need kõned originaalsalvestistena raadioarhiivist.

Lavastaja Ringo Ramuli sõnul on telefonikõnede näol tegu pealtnäha lihtsa, kuid liigutava ja suure üldistusjõuga materjaliga. "Neid kõnesid kuulates tekib kujutluspilt, nagu lendaksid üle Eestimaa ja näeksid hetkeks sisse inimeste tubadesse, nende mõtetesse ja unistustesse," kirjeldas Ramul.

Dramaturg Priit Põldma iseloomustas lavastuse laadi argipoeesiana. "Oleme otsinud hetki, kus ei toimu tingimata suured sündmused, vaid näeme inimesi nende igapäevas – midagi ootamas, millekski valmistumas, kuhugi teel olemas. Aga kui teatud nurga alt vaadata, siis võib näha ka neis mikromaailmades peegeldumas suuri maailma muutvaid protsesse, änge, ärevusi ja lootusi," ütles Põldma.

Lavamaailma osaks on muusiku, heli- ja etenduskunstniku Lauri Lesta loodud heliinstallatsioonid, mis annavad argiesemetele uue tähenduse. Lesta töid on varem saanud näha näituste ja performance'ite raames, nüüd jõuab tema looming esmakordselt teatrilavastusse.

Näitlejatena on laval Kaie Mihkelson (Eesti Draamateater), Mari Abel ja Elise Metsanurk (Tartu Uus Teater). Lavakujunduse on loonud Arthur Arula, valguskujunduse teeb Priidu Adlas (Eesti Draamateater), helikujundaja on Raido Linkmann ja dramaturgi assistent Maarja Moor (EMTA lavakunstikooli 32. lend).