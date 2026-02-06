Endlas esietendub Ingomar Vihmari lavastus "Väikeses häärberis"

"Väikeses häärberis" viib vaataja ühte väikesesse Poola maahäärberisse, kus elab Nibekite perekond. Argine pereelu saab ootamatu pöörde, kui lahkunud pereema naaseb ning tegelikkus hakkab tasapisi murenema. Mälestused, saladused ja valed põimuvad, armukolmnurkadest saavad nelinurgad ning elu ja surma vaheline piir muutub hägusaks. Tegemist on kummituskomöödiaga, mis kõneleb armastusest, hirmust ja kaotusest ning inimese katsest seletada seletamatut või iseennast.

"Väikeses häärberis" on kirjutatud 1921. aastal ning jõuab Eestis lavale juba teist korda – 1990. aastal lavastas selle toonases Noorsooteatris Mati Unt.

Näidendi autoriks on poola kirjanik, filosoof, kunstnik ja kunstiteoreetik Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939), mitmekülgne Poola 20. sajandi esimese poole loovisiksus, keda oma eluajal peeti pigem veidrikuks ja mitte eriti tõsiseltvõetavaks sulesepaks.

Witkiewiczi väärtusest hakati aimu ja aru saama alles 1950. aastate teisel poolel, kui Poola kultuuriolud liberaalsemaks muutusid. 60-ndatel ja 70-ndatel said tema iroonilised ja grotesksed, naljaka ja õudse piiril balansseerivad teosed tuntuks ka Euroopas ja Põhja-Ameerikas ning nüüdseks on Witkiewiczist saanud poola näitekirjanduse klassik, kelle teoseid on tõlgitud kümnetesse keeltesse ning lavastatud kogu maailmas.

"Witkiewiczi draamades on koos elumüsteeriumi tajumine, sotsiaalne ja poliitiline visioon ning lõpuks aukartuseta võllahuumor," ütles näidendi tõlkija Hendrik Lindepuu.

Enne esietendust avatakse Endla Teatri Küünigaleriis Witkiewiczi fotonäitus "Metafüüsilised portreed".

Lavastuse kunstnik on Illimar Vihmar, muusikaline kujundaja Ingomar Vihmar, valguskunstnik Ivar Piterskihh.

Mängivad Astra Irene Susi, Carita Vaikjärv, Saara Nüganen , Fatme Helge Leevald, Kati Ong, Karl-Andreas Kalmet, Meelis Rämmeld, Nils Mattias Steinberg, Adrian Rozbaum, Jan Erik Saard.