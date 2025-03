Lauri Lagle "Leviaatanist": meil oli 42 elektriradiaatorit, millega saali kütsime

Teatripreemiatel lavastajaauhinna pälvinud Lauri Lagle ütles ERR-ile antud intervjuus, et "Leviaatani" prooviprotsess käigus said nad aru, et külmas ruumis töötades aeglustub nii füüsiline kui ka vaimne tegevus.

Lauri Lagle sõnas, et kõigepealt oli neil plaanis lavastada "Moby Dicki". "Ma rääkisin Eero Epneriga, et ta tuleks meile punti lavastusdramaturgiks, tema pakkus välja, et mis oleks, kui võtaks "Kirsiaia" juurde, sest need mõlemad lõpevad suure kollapsiga ning seal tekiks mingi huvitav üldistus," mainis ta ja lisas, et talle tundus see väga hea mõte.

Teatril Ekspeditsioon ei ole proovisaali ning ka "Leviaatani" proovid toimusid kohati keerulistes oludes. "Alguses ei olnud külm, me alustasime poolest augustist, aga külmaks läks ja siis oli küll niimoodi, et mõttetegevus ja üldse füüsiline tegevus aeglustub, kolm kihti riideid oli seljas, jope, mantel ja soe pesu, juba su liikumine ja füüsis on aeglasem, aga ka mõttetegevus läheb aeglasemaks, aga siis on ka sulamisprotsess, mis toimub kodus," ütles Lagle ja lisas, et seetõttu on hommikuti ka keerulisem käima saada. "Sain aru, et kell 11 hakata näitlejate proovitegemist nõudma, on liig, seega me vaikselt sisenesime sinna, mõnikord läksid proovid isegi üle, sest proovi tipp oli teisel ajal."

"Lõpuks me kütsime maja kõige tavalisemate elektriradiaatoritega, meil on lavastused, aga meil on ka 42 tavalist elektriradiaatorit, millega me kütame altpoolt tribüüni," selgitas ta ja lisas, et kohati oli küll tunne, et nad töötaksid nagu vaala kõhus. "Seal ei ole külm, aga see jahedus annab väga palju juurde, see on väga suur osa "Leviaatanist"."

Aprillis toimuvad lavastused on Lagle sõnul välja müüdud, aga viimast korda mängivad nad lavastust veel ka oktoobris. "Krulli remonditsehh läheb pärast seda remonti, meil ei ole võimalik seda enam teha, võib-olla pärast remonti, aga ma ei usu, sest siis on atmosfäär täiesti teine."