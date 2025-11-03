Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

Tuleva aasta 6. augustil astub Tartu laululaval üles USA muusik ja produtsent Moby, kes tähistab kontserdiga oma albumi "Play" 25. sünnipäeva.

Moby alustas oma karjääri punk rock'is ning liikus siis rohkem elektroonilise tantsumuusika ja reivi suunas. Praeguseks ta andnud välja 22 stuudioalbumit, mis on kokku müünud üle 20 miljoni koopia.

Laiema tuntuse tõi talle album "Play" (1999), mida hindasid väga kõrgelt nii kriitikud kui kuulajad. Ajakiri Rolling Stone valis selle ka kõigi aegade 500 parima albumi sekka. Moby tuntumad lood on näiteks "Honey", "Porcelain", "Flower", "Why Does My Heart Feel So Bad?", "Natural Blues", "Bodyrock" jt.

Moby looming on saanud tähelepanu ka erinevates suurtes linateostes, nagu näiteks filmis "The Beach" Leonardo DiCaprioga, "Bourne"-filmide seerias Matt Damoniga ning Bondi filmis "Tomorrow Never Dies" Pierce Brosnaniga peaosas.

Lisaks oma muusikale on Moby produtsenditööd ja remix'e teinud ka teistele, sh David Bowie, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys, Daft Punk, Public Enemy jt. Moby on olnud ka erinevate muusikaauhindade, sh Grammyde, Billboardi muusikaauhindade, Briti muusikaauhindade, MTV ja NME auhindade nominentide ja võitjate hulgas.