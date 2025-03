Riina Maidre: kõige olulisem on autori mõte, mis on vaja teatris õhtul ära öelda

Maidre ütles, et liiga õrnalt oleks öelda, et Ingmar Bergman on talle armas autor. "Bergman on nagu loodusjõud ja fakt, sellega tuleb hakkama saada," sõnas ta ja lisas, et isegi kui ta ütleb, et mõni töö on olnud tunde poolest raskem, siis ilma nende töödeta ei saa ta üldse olla. "Seega lendamise tunne käib asja juurde."

"Mina ei mõtle oma tehtud töödest kui rollidest, mis vahetuvad tohutult, see on autori mõte või mingisuguse asi, mis meil on vaja sellel õhtul ära öelda, ning kogu virvarr on selle ühe mõtte teenistuses," mainis Maidre ja lisas, et kui see mõte on selge, siis see jõuab ka alati publikuni.

"Muidugi ma vaatan teisi näitlejaid väga isiklikult, aga ma ei lähe alati vaatama efektseid lahendusi, vaid seda, kas minuga räägitakse ning siis ma olen nagu sulavõi kõigi kolleegidega kaasas," kinnitas ta.