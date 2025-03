Jaak Prints: praegu on igas teatris midagi, mis väärib vaatamist

Von Krahli teatri juht Jaak Prints ütles ERR-ile antud intervjuus, et väikese teatri jaoks on praegusel hetkel kõige keerulisem teema kahtlemata aineline kitsikus.

Von Krahli teatri juht Jaak Prints selgitas, et teatriauhindade lavastuse mõtte pakkus välja Taavi Eelmaa. "Praegu on keerulised ajad, aga me ei tahtnud, et see oleks lihtsalt ilkuv ja kiunuv, vaid pigem tulevikuvaade, kus tuleb üheneda, kuni lõpuks on üks Eesti teater."

2019. aastal ütles Prints, et Eesti teatrit vaevab mugavus. Tema hinnangul jälitab mugavus meid kogu aeg. "Peame meeles pidama, et me mugavaks ei muutuks, aga praegu väikese teatri poolest on aineline kitsikus keeruline ning paneb muretsema ja lahendusi otsima."

Tema sõnul hakkab uuenenud Von Krahli teater tasapisi ka oma publikut leidma. "Esimese hooaja kokkupanek käis väga kiirelt, see on olnud tormiline teekond, mis on jõudmas juba kevadesse, juba kavandame uut hooaeg, loodame, et see kõik jätkub."

"Nii palju, kui ma olen näinud teiste teatrite repertuaari, siis igas teatris on midagi, mis väärib vaatamist, kui on publik, kes on harjunud käima ühes teatris, siis julgustan avatud pilguga vaatama teiste teatrite repertuaare ja otsima teemasid, mis teid huvitavad või leidma mõte trupi, kelle energiat tahaks koos näha," mainis Prints.