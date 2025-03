Tõnis Niinemets: kriitika mulle pinget peale ei pane

Auhinda vastu võtta on Niinemetsa sõnul pingelisem kui õhtul lavale minna. "Ega ma selles mõttes ei pingestanud ennast, sest ma olen ennast alati sellises olukorras alati rahustanud ennast, et ära eelda, aga valmistu," ütles ta.

"Rahamaas" sai Niinemets teha paljusid asju esimest korda. "Võib-olla see tundub isegi vaatajale suurem töömaht kui ta mulle endale oli," mainis ta ja lisas, et kriitika talle pinget peale ei pane. "Mina võtan positiivset ja negatiivset kriitikat nii, et võta sellest midagi, mis on sulle endale vajalik, ebavajalik unusta ära ja vahet ei ole, on see hea võib halb, lase see õhtul vetsupotist alla ja mine uue päevaga edasi," kinnitas Niinemets, rõhutades, et tal on selles osas piisavalt paks nahk.

Ta igatseb väga võimalust uuesti "Rahamaad" mängida. "On tervendav olla seal õhtul laval ja nautida teiste mängu," mainis ta.