Mehis Pihla draama "Rahamaa" loeti ette New Yorgi teatrifestivalil

New Yorgi rahvusvahelisel teatrifestivalil "Rehearsal for Truth" ehk "Tõeharjutus" toimus Eesti Draamateatri menuki "Rahamaa" ettelugemine. Lavastaja Alexander Harringtoni sõnul oleks "Rahamaa" USA-s üsna edukas.

2017. aastast peetav teatrifestival keskendub Kesk- ja Ida-Euroopa teatrikunstile ning Eesti oli seal esindatud teist korda.

Kuigi Ameerika publiku jaoks tuli tekste veidi kohandada, võeti Mehis Pihla sõnul rahapesuskandaalil põhinev teatritekst hästi vastu.

"Kärpisin ja tegin näidendit natukene lühemaks. Vähendasin ka tegelaste arvu. Töötasin ka koos Mehisega, et muuta viiteid, mida Ameerika publik ei mõista ja asendada need viidetega, mida nad mõistavad. Ma arvan, et see materjal kindlasti toimiks USA-s. Ameerika Ühendriikides on mustal huumoril pikad traditsioonid. Usun, et see lavastus oleks siin üsna edukas," ütles lavastaja Alexander Harrington.

"Ta oli üsna vaimukas. Nad tegelikult lõbutsesid ja nautisid. Minu meelest oli päris tore punt. Hoiti ka tempot ja hoogu, sest see lugu on ju ikkagi võrdlemisi pikk. Aga mulle tundus, et publik kuulas huviga," ütles lavastaja Hendrik Toompere jr.

""Rahamaa" oli nüüd praegu New Yorgis ettelugemisel, tegelikult tuleb näidendile tähelepanu ka mujalt. Näiteks suvel avaldatakse "Rahamaa" näidend prantsuse keeles ja ka läti keeles peaks see ilmuma. Nii et tegelikult on väga tore, et see on saanud juba ka rahvusvahelist levi," ütles "Rahamaa" autor Mehis Pihla.