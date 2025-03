Draamateatri "Rahamaa" jõuab Tallinna

Veel enne seda kui "Rahamaa" etendused Tallinnasse Noblessneri valukoja Nobeli saali jõuavad, mängitakse lavastust juunikuus Tartu Kammivabrikus. Juunis toimuvate Tartu etenduste piletid müüs teater välja loetud minutitega. Tallinna etenduste piletid pannakse müüki 31. märtsil.

"Rahamaa" loo keskmes on Tartust Annelinnast pärit noormees, kes satub tutvuste kaudu tööle pealinna panga välispanganduse osakonda. Osakonna põhiklientideks kujunevad idabloki oligarhid. Peategelane seikleb Euroopa parimates suusakuurortides ja Venemaa avarustes ning saab osa oligarhide lahkusest ja julmusest, prostituutidest ja turvameestest. Lavastus annab aimu, kuidas rahapesu on kujundanud lääneriikide poliitikat juba aastakümneid ja miks sellisest hämarast rahast nii raske loobuda on.

"Rahamaa" autor on Mehis Pihla, lavastaja Hendrik Toompere jr, kunstnik Kristjan Suits, valguskunstnik Priidu Adlas, helilooja Maria Faust, helikujundaja Lauri Kaldoja, videorežissöör Ove Musting, peaoperaator Ivar Taim (ESC), operaator Péter Kollányi ja koreograaf Eve Mutso.

Lavastuses astuvad lavale Tõnis Niinemets, Viire Valdma, Gert Raudsep, Markus Luik, Karmo Nigula, Inga Salurand, Nikolai Bentsler, Märten Metsaviir, Taavi Teplenkov, Christopher Rajaveer, Hanna Jaanovits (EMTA lavakunstikool), Helena Lotman, Kersti Heinloo, Raimo Pass. Bändi kuuluvad Maria Faust (Taani/Eesti), Mads Hyhne (Taani), Oscar Andreas Haug (Norra), Toomas Oskar Kahur (Eesti), Ahto Abner (Eesti).