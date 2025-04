Toompere jr: plaanime "Rahamaad" ka järgmisel aastal mängida

Esmaspäeva hommikul avas Eesti Draamateater auhinnatud hittlavastuse "Rahamaa" Tallinna etenduste piletimüügi. Kokku antakse augustis ja septembris 19 etendust, kuhu mahub kokku peaaegu 10 000 vaatajat. Sama päeva keskpäevaks olid kõik etendused välja müüdud.

See, et "Rahamaa" piletid loetud tundidega välja müüdi, lavastaja ja draamateatri kunstilise juhi Hendrik Toompere juuniori jaoks suur üllatus polnud. "Ma aimasin seda ette," tunnistas ta.

Toompere usub, et "Rahamaa" fenomeni taga on hästi toimiv tervik. "Seal on lihtsalt nii palju häid tegijaid kokku saanud," kiitis ta, kuid lisas, et seda ta ei tea, miks inimesed piletite pärast piltlikult öeldes hulluks lähevad – draamateatri kodulehe haldaja hinnangul oli esmaspäevase piletimüügi tipphetkel kodulehel 20 000 inimest.

"Eks aeg-ajalt on ikka mingisugused asjad, mis muutuvad trendiks. See on ka natukene kollektiivne hüsteeria. Võib-olla tekib ilmajäetuse tunne, et ma tahan ka, nemad ju käisid," arutles ta.

"Rahamaad" plaanitakse mängida ka järgmisel aastal. "Ma arvan, et järgmine raks tuleb järgmise suve alguses," tõstis Toompere tulevikuplaanidelt saladusteloori.

Kuigi eelmisel aastal toetas "Rahamaa" väljatoomist kultuuripealinn Tartu, ei tulnud teater sellega plussi, märkis kunstiline juht. Sel aastal loodetakse lavastusega siiski plussi tulla – kõige odavamad "Rahamaa" piletid maksavad 70 eurot.

"Seal on elus muusika, kaamerad, kallis tehnika, rent. See kõik maksab," tõi lavastaja välja. "Sellised suured lavastused vajavad õlga alla. Samas ma ju näen, et inimesed tahavad neid vaadata. Minu meelest on äge, et me oleme saanud seda teha. Loodetavasti saame tulevikus ka selliseid asju ette võtta."