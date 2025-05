Draamateatris esietendub Renate Keerdi "Parasvöö"

"Parasvöö" tähistab geograafiliselt mõõdukat kliimat. Renate Keerd läheb Draamateatri uuslavastuses selle sõnamänguga sammu kaugemale.

"Mind hakkas just intrigeerima see, et kus on inimese sisemine parasvöö, sisemine kompass, millal on küll. Tundus, et praeguses ühiskondlikus plaanis ja ka isiklikus on üleküllastumise teema vägagi õhus. Selline võidujooks iseendaga, inimeste vaheline võidujooks, võidujooks ajaga. See teema hakkas kuidagi ketrama ja siis ka aja peatamise tahtmise tunne. Et saaks selle aja kuidagi peatatud," ütles autor-lavastaja Renate Keerd.

Nagu oma varasemates töödes on ka seekord Renate Keerd üheaegselt tüki lavastaja, kunstnik ja helikujundaja.

"Ma lihtsalt ei oskagi teistmoodi. Olen niimoodi läbi aastate teinud. See ongi kogu tervik, ma kuidagi elan ja põlen selles. See kuidagi läheb nii, et ma isegi plaanin võtta kunstniku, aga siis ikka kuidagi tekib endal see nägemus. See on nagu tervik, terviklähenemine, tervikteos," ütles Keerd.

"Parasvööd" mängitakse Draamateatri suures saalis.